Иноагента Слепакова* может ожидать новый суд из-за одной песни

25 июня 2026, 22:52

Адвокат Жорин: Слепакова* может ждать статья за новую композицию

Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Иноагенту Семену Слепакову* может грозить новое судебное разбирательство из-за публикации пародии на песню «Маленькая страна», считает адвокат Сергей Жорин. Об этом стало известно 25 июня.





Накануне в социальных сетях комика появился ролик, в котором он исполнил сатирическую версию известного хита Ильи Резника и Игоря Николаева под названием «Маленькая война». Как сообщил адвокат в беседе с порталом «Абзац», текст новой композиции может стать основанием для проверки по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ — как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ или деятельности российских государственных органов за пределами страны.



По словам Жорина, административная санкция для гражданина по указанной статье предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При этом он уточнил, что уголовная ответственность по части первой статьи 280.3 УК РФ обычно наступает при повторном аналогичном деянии в течение года после административного наказания и может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.





«Наиболее вероятная перспектива — проверка по факту содержания публикации и гражданско-правовой спор о пределах допустимой пародии в случае обращения правообладателей», — прокомментировал спикер.