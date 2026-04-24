Суд в Москве заочно арестовал Семёна Слепакова* по делу иноагента на два месяца

24 апреля 2026, 13:11

Семён Слепаков* (Фото: Instagram** @slepakovsemyon)

Басманный суд Москвы заочно арестовал комика Семёна Слепакова* по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.





Слепакова* в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами России, комик опубликовал в соцсети материалы без специальной маркировки.

«В отношении Слепакова* Семёна Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории РФ», — заявили в Басманном суде.