«Делает втык»: Политов о том, как продюсер Бари Алибасов управляет группой «На-На»
Владимир Политов рассказал, как Бари Алибасов продолжает контролировать «На-На»
Солист группы «На-На» Владимир Политов поделился, как 78-летний продюсер Бари Алибасов продолжает влиять на коллектив, несмотря на выход на пенсию. Об этом сообщает VOICE.
По словам музыканта, Алибасов следит за всем происходящим, просит присылать видео с репетиций и даже иногда делает втык по телефону, например, если ему не нравятся костюмы.
«Он, конечно, следит за всем, что происходит, и просит прислать какие-то видосы. Иногда делает втык по телефону, что ему костюмы не нравятся», — рассказал Политов.Политов подчеркнул, что участники коллектива всегда поддерживали дружеские отношения с продюсером и не вступали с ним в конфликты.
«У нас никогда не было анархии. По работе он был строгий, как любой режиссер, а по жизни — милейший человек», — отметил солист.Музыкант также признал, что группе уже не вернуть прежней бешеной популярности, поскольку ставка делалась на шоу, а не на музыку. Он напомнил, что здоровье Алибасова пошатнулось после истории с отравлением «Кротом», и ему тяжело ходить из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом и спиной.