«Делает втык»: Политов о том, как продюсер Бари Алибасов управляет группой «На-На»

11 октября 2025, 20:55

Владимир Политов рассказал, как Бари Алибасов продолжает контролировать «На-На»

Владимир Политов (Фото: Instagram* / @vova_politov)

Солист группы «На-На» Владимир Политов поделился, как 78-летний продюсер Бари Алибасов продолжает влиять на коллектив, несмотря на выход на пенсию. Об этом сообщает VOICE.





По словам музыканта, Алибасов следит за всем происходящим, просит присылать видео с репетиций и даже иногда делает втык по телефону, например, если ему не нравятся костюмы.





«Он, конечно, следит за всем, что происходит, и просит прислать какие-то видосы. Иногда делает втык по телефону, что ему костюмы не нравятся», — рассказал Политов.

«У нас никогда не было анархии. По работе он был строгий, как любой режиссер, а по жизни — милейший человек», — отметил солист.