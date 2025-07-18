«Куда родители смотрят?»: Новые фото Анны Пересильд с мамой в Италии возмутили публику
Фотографии Анны Пересильд, сделанные во время отдыха в Италии с матерью Юлией, вызвали неоднозначную реакцию в интернете. Подписчиков поразила одна деталь во внешности 16-летней актрисы, опубликовавшей совместные снимки из поездки.
Внимание пользователей привлекло открытое декольте Анны на фоне итальянских улочек. Некоторые подписчики задавались вопросами об уместности наряда, отмечая, что дочь звезды слишком рано начала носить откровенные вещи, подчеркивающие фигуру.
Это не первый случай, когда внешний вид Пересильд-младшей становится предметом критики. Самые недовольные засыпали Пересильд язвительной критикой: «А ты знаешь, что такое лифчик?» и «Куда родители смотрят?».
Кстати, на последний вопрос ответ имеется. Родители Анны не видят проблемы в её стиле. Режиссёр Алексей Учитель, отец актрисы, ранее пояснял, что желание выглядеть взрослее в 16 лет естественно, а ему важнее всего, чтобы у дочери было хорошее самоощущение и довольство собой.
Юлия Пересильд также не видит ничего плохого в предпочтениях Анны, с улыбкой позируя с ней на камеру.
«Italia, amore mio!», — тепло подписала Анна свои новые фото.В начале июля «Радио 1» передавало, что в Петербурге на VK Fest была замечена 16-летняя актриса Анна Пересильд. Артистка посетила выступление 19-летнего певца Вани Дмитриенко, чем привлекла внимание общественности. Известно, что Пересильд подозревают в романе с Дмитриенко, который обсуждают в соцсетях уже полгода.
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