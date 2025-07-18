«Куда родители смотрят?»: Новые фото Анны Пересильд с мамой в Италии возмутили публику

18 июля 2025, 06:53

Анна Пересильд выложила новые фото с открытым декольте из поездки с мамой в Италию

Анна Пересильд (Фото: Instagram* @anka.peresild_)

Фотографии Анны Пересильд, сделанные во время отдыха в Италии с матерью Юлией, вызвали неоднозначную реакцию в интернете. Подписчиков поразила одна деталь во внешности 16-летней актрисы, опубликовавшей совместные снимки из поездки.





Внимание пользователей привлекло открытое декольте Анны на фоне итальянских улочек. Некоторые подписчики задавались вопросами об уместности наряда, отмечая, что дочь звезды слишком рано начала носить откровенные вещи, подчеркивающие фигуру.



Это не первый случай, когда внешний вид Пересильд-младшей становится предметом критики. Самые недовольные засыпали Пересильд язвительной критикой: «А ты знаешь, что такое лифчик?» и «Куда родители смотрят?».



Анна Пересильд (Фото: Instagram* @anka.peresild_)

Кстати, на последний вопрос ответ имеется. Родители Анны не видят проблемы в её стиле. Режиссёр Алексей Учитель, отец актрисы, ранее пояснял, что желание выглядеть взрослее в 16 лет естественно, а ему важнее всего, чтобы у дочери было хорошее самоощущение и довольство собой.



Юлия Пересильд также не видит ничего плохого в предпочтениях Анны, с улыбкой позируя с ней на камеру.



Анна и Юлия Пересильд (Фото: Instagram* @anka.peresild_)



«Italia, amore mio!», — тепло подписала Анна свои новые фото.