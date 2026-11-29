29 ноября 2026, 21:30

Певица Дженнифер Лопес заявила, что больше не ищет отношений

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес поделилась выводами, к которым пришла после четырёх браков и нескольких громких расставаний. Певица, ранее состоявшая в отношениях с Оджани Ноа, Крисом Джаддом, Марком Энтони и Беном Аффлеком, объяснила изданию People, почему сейчас не стремится искать нового партнёра.





По словам артистки, сейчас она не заинтересована в новых романтических отношениях. Певица пришла к пониманию, что любовь, которую она так долго искала, не обязательно должна исходить от другого человека: прежде всего её нужно находить внутри себя.





«Нужно понимать себя. Нужно понимать, откуда ты родом и какие маленькие дыры внутри мы пытаемся заполнить. Разберитесь с этими вещами самостоятельно и постарайтесь исцелить их сами. Не ищите кого-то другого, кто починит их за вас», — отметила 57-летняя Лопес.