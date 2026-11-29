«Не ищите того, кто вас починит»: Дженнифер Лопес подвела итог четырём бракам
Певица Дженнифер Лопес заявила, что больше не ищет отношений
Дженнифер Лопес поделилась выводами, к которым пришла после четырёх браков и нескольких громких расставаний. Певица, ранее состоявшая в отношениях с Оджани Ноа, Крисом Джаддом, Марком Энтони и Беном Аффлеком, объяснила изданию People, почему сейчас не стремится искать нового партнёра.
По словам артистки, сейчас она не заинтересована в новых романтических отношениях. Певица пришла к пониманию, что любовь, которую она так долго искала, не обязательно должна исходить от другого человека: прежде всего её нужно находить внутри себя.
«Нужно понимать себя. Нужно понимать, откуда ты родом и какие маленькие дыры внутри мы пытаемся заполнить. Разберитесь с этими вещами самостоятельно и постарайтесь исцелить их сами. Не ищите кого-то другого, кто починит их за вас», — отметила 57-летняя Лопес.Тем временем в отношениях Дженнифер с детьми тоже случаются забавные моменты. Например, её сын Макс не в восторге от откровенных сценических нарядов матери. После одного из концертов в Лас-Вегасе он прямо спросил певицу, почему она никогда не выходит на сцену в брюках.