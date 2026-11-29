29 ноября 2026, 21:53

Актриса Софья Синицына поддержала Викторию Лопырёву в конфликте с Лизой Моряк

Софья Синицына (Фото: Instagram* / @yasinitsyna)

Актриса Софья Синицына, бывшая возлюбленная Павла Табакова, вступила в обсуждение конфликта Виктории Лопырёвой и Лизы Моряк. В социальных сетях она продемонстрировала поддержку модели и оставила несколько комментариев под публикацией, посвящённой скандалу.





Поводом для размолвки стало шуточное видео, которое Лиза Моряк разместила в соцсетях. В ролике актриса намекнула, что Виктория Лопырёва якобы флиртовала с её мужем, режиссёром Сариком Андреасяном. Модель не оценила шутку и опубликовала в личном блоге видео, созданное с помощью искусственного интеллекта: в нём появилась женщина с лишним весом. После этого Моряк обвинила Лопырёву в травле.



Синицына отреагировала на публикацию смеющимся смайликом. Кроме того, она присоединилась к обсуждению отношений Лопырёвой и Андреасяна. Одна из пользовательниц предположила, что необходимость в режиссёре для модели зависит от количества нулей на его банковской карте. Софья ответила с иронией.





«Конечно же, нулей, не ролей же», — написала актриса, намекнув на то, что Лиза Моряк регулярно снимается в проектах своего мужа.