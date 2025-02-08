«Сразу же покорил»: Ида Галич побывала с 5-летним сыном на УЗИ

Ида Галич (Фото: instagram*/galichida)
Телеведущая Ида Галич посетила УЗИ со своим пятилетним сыном Леоном. Видео знаменитость опубликовала в социальных сетях.
«Сын приехал ко мне на работу, помог даже одеться, и мы отправились в клинику, где он всех сразу же покорил», — написала Галич.По ее словам, Лео познакомился с доктором, и ждал, когда будущий ребенок появится на экране.
Ида Галич добавила, что «чуть не умерла от умиления», она очень рада, что сын был с ней, тем более, что мальчик одарил всех цветами. Знаменитость резюмировала, что ее пятилетний сын похож на дедушку.
«Подарил свое внимание, конфеты и ушел любимчиком клиники», — заключила Галич.Ранее стало известно, какой возможности лишился актер Брюс Уиллис.
Читайте также:
Назвавшего себя нацистом Канье Уэста требуют объявить персоной нон грата в России
Станислав Садальский назвал причины, приведшие к смерти Юрия Шатунова
Анита Цой рассказала, что переживает из-за одиночества сына
*Запрещен в РФ
Никита Кротов