«Ни о чем не жалею»: Бородина впервые рассталась с Сердюковым

Ксения Бородина (Фото: Telegram/borodylia0803)
Телеведущая Ксения Бородина показала свежие фотографии с отдыха в эмиратском Дубае. Девушка надела бюстгальтер с бирюзовым оттенком. Что примечательно, звезда реалити-шоу «Дом-2» впервые за год рассталась со своим возлюбленным Николаем Сердюковым.
«Уехать в Дубай на эти дни было лучшим решением, ни о чем не жалею. Пока в Москве идет снег, мы наслаждаемся солнцем», — поделилась Бородина.Она похвасталась загорелой фигурой со всех сторон, сняв впечатляющий видеоролик.
Фото: Telegram/borodylia0803
Мощный столичный снегопад побил рекорд осадков 116-летней давности. Водителям порекомендовали воздержаться от поездок по Москве и области на летней резине.
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Никита Кротов