«Романтика!»: Ксения Бородина и Николай Сердюков спустились в метро

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)
Ксения Бородина и Николай Сердюков захотели культурно провести вечер, но по дороге в театр столкнулись с трудностями.
Накануне вечером пара отправилась на спектакль, однако по дороге возникла проблема – весь центр Москвы встал в огромную пробку. Влюблённые испугались, что могут опоздать, поэтому спустились в метро.
Ксения в личном блоге опубликовала видео из вагона поезда.
В результате, пара успела на спектакль «Канарейка» в Театре Наций. Постановка посвящена последним дням жизни известной оперной певицы Марии Каллас. Главную роль исполнила актриса Сати Спивакова.
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*запрещён в РФ
Ксения в личном блоге опубликовала видео из вагона поезда.
«Планы на вечер немного изменились», – сказал Николай. «Когда вся Москва "красная", мы в метро. А что? Романтика! Мы, кстати в центре зала встретились», – заявила Бородина. «Мы ближе к людям», – добавил Сердюков.Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)
В результате, пара успела на спектакль «Канарейка» в Театре Наций. Постановка посвящена последним дням жизни известной оперной певицы Марии Каллас. Главную роль исполнила актриса Сати Спивакова.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова