«Могут себе позволить жить так, как хотят»: Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова

Анна Хилькевич (фото: Telegram @khilkevich_anna)
Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова. Актриса заявила, что пару хейтят незаслуженно.
«Все пытаются на этом хайпить. Почему женщинам перестали давать возможность просто радоваться своему счастью? Коля и Ксюша – молодцы, проживают свое счастье, которое нашли друг в друге и ни на кого не смотрят. Могут себе позволить жить так как хотят», – заявила звезда «Универа», слова которой приводит StarHit.Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Ранее жених бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Николай Сердюков поделился подробностями их неудавшейся поездки в Корею. Пара хотела посетить концерт группы Coldplay – это был подарок блогера Ксении Бородиной на 8 Марта.
Читайте также:
Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход
«Странные женщины приходят в мой дом»: Анна Хилькевич заявила, что прогнала уже 50 нянь
«Общалась с психологами»: Анна Хилькевич о поиске «слабых мест» в отношениях с мужем
Анастасия Чинкова