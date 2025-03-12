Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы готова пойти на интервью только за многомиллионный гонорар. Об этом информирует «7 Дней».
Согласно информации издания, накануне с Седоковой связались представители нескольких передач, которые хотели пригласить исполнительницу в студию. Однако они отказались от встречи с певицей после того, как та озвучила условия участия. Уточняется, что за интервью артистка требует десять миллионов рублей.
Сама Анна Седокова не давала комментарии по данному вопросу. После смерти экс-супруга она впервые появилась на ТВ спустя пару недель в реалити «Выжить в Самарканде». Стоит отметить, что выпуски шоу были записаны задолго до трагедии. Затем певица принимала участие в проекте «Три аккорда».
Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом.
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Сама Анна Седокова не давала комментарии по данному вопросу. После смерти экс-супруга она впервые появилась на ТВ спустя пару недель в реалити «Выжить в Самарканде». Стоит отметить, что выпуски шоу были записаны задолго до трагедии. Затем певица принимала участие в проекте «Три аккорда».
Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом.
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Екатерина Коршунова