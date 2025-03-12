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Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме

Анна Седокова попросила 10 миллионов за интервью о Янисе Тимме
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы готова пойти на интервью только за многомиллионный гонорар. Об этом информирует «7 Дней».
Согласно информации издания, накануне с Седоковой связались представители нескольких передач, которые хотели пригласить исполнительницу в студию. Однако они отказались от встречи с певицей после того, как та озвучила условия участия. Уточняется, что за интервью артистка требует десять миллионов рублей.

Сама Анна Седокова не давала комментарии по данному вопросу. После смерти экс-супруга она впервые появилась на ТВ спустя пару недель в реалити «Выжить в Самарканде». Стоит отметить, что выпуски шоу были записаны задолго до трагедии. Затем певица принимала участие в проекте «Три аккорда».

Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом.

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#телефон
#певица
#шоу
#интервью
Работал в Иране и заменил Норкина в программе «Место встречи»: как живет и с кем встречается Иван Трушкин
12 марта 2025, 14:34

Иван Трушин (фото: кадр из программы «Вежливые люди» канала НТВ)

Иван Трушкин — российский журналист и телеведущий, более 15 лет работающий на НТВ. Он прошёл путь от редактора до ведущего программ «Сегодня», «Вежливые люди» и «Место встречи». В его карьере — репортажи из горячих точек, громкие интервью и участие в резонансных дискуссиях. О его пути в журналистике и личной жизни расскажет «Радио 1».

Детство и образование Ивана Трушкина


Иван Трушкин родился летом 1987 года в Москве в семье инженеров. Его родители работали в НИИ «Восход» — ведущем научном центре в сфере компьютерных технологий. А дедушка (по материнской линии) Сергей Сиротин был выдающимся советским авиаконструктором. В 2018 году в его честь установили мемориальную табличку в Центральном институте авиационного моторостроения им. Баранова, о чём Иван сообщил в соцсетях.

Детство будущего журналиста прошло в районе Отрадное. В 1993 году он пошёл в столичную школу №1411, где учился хорошо. Уже в тогда Иван знал, что хочет стать журналистом. Однако его первой мечтой было принимать парад Победы на Красной площади, но, узнав, что такой профессии не существует, он выбрал телевидение.

В 2004 году Иван поступил на факультет журналистики МГУ (кафедра телевидения и радиовещания). На втором курсе он начал проходить практику на НТВ, где руководство заметило его талант и предложило остаться. В 2009 году он окончил университет с красным дипломом, совмещая учёбу с работой.

Иван Трушин (фото: кадр из программы «Место встречи») канала НТВ

Карьера на телевидении: от редактора до ведущего НТВ


Работа редактором-международником


С 2006 года Иван Трушкин официально работает на телеканале НТВ. Первые пять лет он занимал должность редактора-международника, но сам долго сомневался, подходит ли ему работа в «поле». В 2011 году он решил попробовать себя в репортажах и стал корреспондентом информационной службы канала.

Одним из первых его заданий было освещение теракта Андерса Брейвика в Норвегии. Позже он готовил репортажи о суде над египетским президентом Хосни Мубараком. Во время работы в Каире Иван оказался в эпицентре массовых беспорядков и едва не получил удар камнем. Однако нашлись люди, которые предупредили его об опасности.

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Также журналист освещал события в Иране, где снимал репортаж об атомной станции. Хотя на этот раз его жизни ничего не угрожало, он столкнулся с новыми вызовами – например, впервые взял в руки оружие в рамках подготовки материала.

Иван Трушин (фото: Instagram* / @vatrooshkin)

В 2012 году журналист стал участником телерубрики «Мой 2011-й», где ведущие делились впечатлениями о прошедшем году. Тогда Трушкин признался, что работа международного корреспондента изменила его представления о профессии.

Программы с Иваном Трушкиным


С 2011 по 2019 год Иван работал корреспондентом программы «Сегодня», освещая важнейшие события в России и мире. В 2018 году он стал одним из ведущих развлекательного новостного шоу «Вежливые люди» вместе с Александром Никоновым, Русланом Осташко и Антоном Хащенко. В этом проекте журналисты не только рассказывали о новостях, но и представляли их в более лёгком и веселом формате.

Весной 2019 года Иван заменял Андрея Норкина в ток-шоу «Место встречи». Выпуски с его участием стали одними из самых обсуждаемых из-за громких споров в студии. Однажды в студии между участниками разгорелся ожесточённый спор, в ходе которого одному из ведущих потребовалась медицинская помощь.

Иван Трушин и Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи») канала НТВ

Позже Трушкин остался в проекте в качестве ведущего, а сегодня является одним из главных лиц НТВ.

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Позже Иван пытался разрядить ещё один конфликт между Михаилом Маркеловым и Сергеем Лойко, но был вынужден удалить последнего из эфира из-за непристойного жеста.

Самые яркие репортажи и журналистские расследования


За годы работы Иван побывал во многих странах и подготовил десятки резонансных репортажей. Среди самых значимых:

  • события «арабской весны»;
  • освещение международных судебных процессов;
  • репортажи о работе атомных станций;
  • материалы о политической жизни России.

Личная жизнь Ивана Трушкина: что известно


Несмотря на публичность профессии, Иван редко делится подробностями личной жизни. Ранее он состоял в отношениях с Анной Иванниковой. Они вместе путешествовали, ходили в театр и даже придумали парное прозвище — «Котокот». Однако со временем пара рассталась, и сейчас Анна счастлива в новых отношениях.

Иван Трушин (фото: Instagram* / @vatrooshkin)

В начале 2020 года Иван признался в интервью, что живёт в гражданском браке, но не раскрывает имя избранницы.

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Рената Литвинова скоро станет бабушкой: от кого все-таки беременна дочь актрисы
12 марта 2025, 14:28

Рената Литвинова (Фото: Telegram @renatalitvinova)

23-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская скоро станет мамой.
Впервые Ульяну заподозрили в беременности после ее дня рождения, который она отпраздновала в широком черном платье, скрывающем фигуру. Однако 12 марта парень девушки Фёдор Дьяконов опубликовал в соцсети фото, на котором Ульяна красуется в майке с принтом, изображающим УЗИ во время беременности.

Однако еще недавно ходили слухи, что Ульяна рассталась с Федором и беременна от другого.

Рената Литвинова при этом пока никак не комментирует скорое пополнение в семье. Сама же она примерной мамой не была и не уделяла дочери много времени. Она отправила девочку учиться в Париж, где та была под присмотром няни, а мама лишь изредка навещала наследницу.

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«Это одно из самых больших испытаний в моей жизни»: Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил
Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил
12 марта 2025, 14:14

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Александр Буйнов готов рассказать, как на самом деле произошла та страшная авария, в которой пострадала воспитательница детсада Алла Смирнова. Певец появится в студии программы «Прямой эфир».
«Я прерываю молчание. Я готов к этому разговору. У меня есть что сказать Алле Николаевне и всей стране. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и подготовиться к этой встрече. Готов ответить на все вопросы. Хочу лично рассказать, как было все на самом деле. Вокруг этой истории слишком много лжи, поэтому хочу честного разговора. Ведь это одно из самых больших испытаний в моей жизни», — цитирует слова исполнителя «Стархит».

Примечательно, что артист приехал в больницу Семашко, чтобы лично навестить пострадавшую. Иные подробности станут известны в выпуске передачи, которую покажут в пятницу, 14 марта.

Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок.

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Егор Дружинин: жизнь в США, скандал на шоу «Танцы на ТНТ» и натянутые отношения с Цискаридзе и Мигелем
12 марта 2025, 14:07

Егор Дружинин (Фото: Instagram*@egordruzhininofficial)

Егор Дружинин сегодня всеми известный хореограф, талантливый кинорежиссер и актер. Свою многогранность будущая звезда сцены начал оттачивать еще в раннем возрасте. Кроме всего, танцор — замечательный муж и отец троих детей. Подробнее о жизни всеми любимого наставника проекта «Танцы» читайте в материале «Радио 1».


Актер в 11 лет


Егор Дружинин (Фото: скриншот к/ф «Приключения Петрова и Васечкина»)

Егор Дружинин родился 12 марта 1972 года в Ленинграде. К моменту появления на свет Егора глава семьи, Владислав Дружининин, уже был известен как успешный хореограф. Он работал с труппой театра Комиссаржевской и руководил студией пантомимы.

С ранних лет Егор равнялся на своего отца и его достижения, но не испытывал тяги к танцам. Родители пытались увлечь его балетом, но мальчик не хотел проводить время у балетного станка. А вот актерское ремесло сольно уделало ребенка. В возрасте 11 лет Егор получил свою первую роль в кино, пройдя отбор на главную роль Пети Васечкина в фильме «Приключения Петрова и Васечкина».

В 1986 году Егор вновь предстал перед зрителями, на этот раз в праздничном фильме «Что такое "Ералаш"?». Разумеется после успеха в кино юный Дружинин поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Еще в процессе учебы родителям удалось убедить сына в необходимости продолжения династии хореографов и Егор Дружинин приступил к хореографическим занятиям в балетной школе.

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Жизнь в США


После получения диплома Егор вместе с отцом уезжали для в США. Отец Владислава Юрьевича получил заманчивое предложение — стать режиссёром международного мюзикла в США. Егор провёл всё лето в Калифорнии и успешно прошёл отбор в актёрскую школу. Ему предложили стипендию, и Дружинин решил, что глупо отказываться от бесплатного образования в США.

Когда Егор уезжал, он не знал, вернётся ли когда-нибудь в Россию. Но сладкой жизни на чужбине не было и в помине. Хореограф признавался, что в Америке он буквально выживал, работая официантом, грузчиком и автомойщиком одновременно.

На пути к известности


Егор Дружинин (Фото: Instagram*@egordruzhininofficial)

Спустя некоторое время Дружинин вновь оказался в Санкт-Петербурге и стал руководителем танцевального коллектива в одном из ресторанов. В 2002 году Егор Владиславович получил приглашение присоединиться к танцевальному коллективу мюзикла «Чикаго». И уже потом были постановки «12 стульев», «Кошки», «Продюсеры», работа на «Фабрике звёзд», сотрудничество с Киркоровым, Пугачевой, Леонтьевым и другими весьма известными звездами шоу-бизнеса.

Всенародную известность Дружинину принесло участие в проекте «Танцы на ТНТ». Егор отработает 4 сезона шоу, после чего покинет проект из-за несогласия с выбором победителей по зрительскому голосованию. По его мнению, к тому времени проект стал больше похож на развлекательное шоу, где успех определяется не профессионализмом, а популярностью и медийным вниманием.

Повлияет на уход Дружинина и неприязнь Мигеля. Между хореографами за всё время работы так и не наладились отношения.

«Мой уход из «Танцев» — совокупность обстоятельств. Нельзя работать с коллегой, к которому не испытываешь уважения. Мигель хоть и возглавляет команду-противницу, но тем не менее остается моим «равноправным» коллегой. Ставлю это слово в кавычки, так как ни о каком равноправии в проекте мечтать не приходится», — признавался Дружинин.

Личная жизнь


Вероника Ицкович, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин (Фото: Instagram*@egordruzhininofficial)

С Вероникой Ицкович, своей будущей супругой, Дружинин познакомился ещё в студенческие годы. Они начали жить вместе со второго курса, а в 1994 году поженились. Супруга танцора приходится двоюродной сестрой Николаю Цискаридзе, известному артисту балета. Цискаридзе с самого начала был против отношений пары.

«Сколько лет прошло, а я их вместе не могу видеть. У нас с ним одни отношения, а с Вероникой немного другие, поскольку они люди разные», — признался Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец.

По мнению Дружинина, Николай Цискаридзе испытывает чувство ревности к своей двоюродной сестре, с которой его связывают близкие отношения. Но, несмотря на ревностное отношение брата, семейная пара счастлива в браке вот уже более 25 лет. В этой семье воспитывается 3 детей: дочь Александра (родилась в 1999 году) и сыновья Тихон (родился в 2003 году) и Платон (родился в 2008 году).

Вероника Ицкович посвятила свою жизнь семье. Она занимается домашними делами и воспитывает детей. Старшая дочь проявляет интерес к журналистике и психологии, а младшие сыновья учатся в школе.

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Брухунова частично оплатила долги
SHOT: Брухунова оплатила 128 тысяч за квартиру, но должна за капремонт и ЖКХ
12 марта 2025, 13:43

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оплатила 128 тысяч рублей квартплаты, но должна еще 179 тысяч рублей за капремонт и семь тысяч за коммунальные услуги.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Авторы поста уточнили, что Брухунова частично оплатила долги после публикации материала.

Также обозреватели указали на то, что задолженность за капремонт накопилась с 2023 года и выросла за пару лет со 113 до 179 тысяч. Фонд капремонта уже обращался в суд по данному вопросу.

Ранее Брухунова рассказывала, что восхищает в ней Петросяна. К слову, сам юморист недавно заявлял, что чувствует себя прекрасно, и что слухи о нем преувеличены. Подробности в нашем материале.

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