Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной

Мария Порошина (Фото: соцсети)
Мария Порошина полюбилась зрителям за роль Ольги в сериале «Всегда говори "Всегда"». Актриса, как и ее героиня, многое пережила, но смогла сохранить в себе умение радоваться жизни и не потерять веру в людей. Об отношениях с мужчинами Мария рассказывает мало, однако она никогда не говорила ничего плохого о бывших мужьях и возлюбленных.
Подробности личной жизни актрисы Марии Порошиной — в материале «Радио 1».
С актером Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась во время вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ, в 1989 году. Ей тогда было всего 16 лет. Гоша учился на два курса старше и сразу очаровал девушку чувством юмора и природным обаянием. Однако счастливый союз продлился всего пять лет в гражданском браке. С Куценко Порошина не стала оформлять отношения официально, но это обстоятельство не стало препятствием для рождения ребенка.
Первого ребенка актриса потеряла, но она никогда не рассказывала, что именно стало причиной трагедии. Гоша утешал свою возлюбленную и разделял с ней боль утраты. Спустя несколько лет Мария все же стала мамой.
В 1996 году у пары родилась дочь Полина. С Куценко Порошина все же рассталась, так как оказалось, что они совершенно разные люди и друг друга не понимают. К тому же Куценко открыто признался в своей неверности. Мария ушла и забрала с собой дочь, однако с воспитанием Полины Гоша помогал.
С актером Ильей Древновым Мария Порошина познакомилась в 2001 году. Актриса и ее будущий супруг пришли вместе на спектакль в театр «Ленком». Во время беседы после спектакля выяснилось, что у молодых людей много общего.
В браке у Марии Порошиной и Ильи Древнова родились три дочери. В 2005 году появилась на свет Серафима, в 2010 году — Аграфена, в 2016 году — Глафира. Девочек крестили по православным традициям, несмотря на то, что Илья Древнов является мусульманином.
Брак Марии и Ильи просуществовал 17 лет. О причинах развода Мария Порошина никогда не говорила. По данным СМИ, причиной расставания стала финансовая несостоятельность Древнова.
В январе 2019 года Мария Порошина родила сына Андрея. Кто является отец ребенка, неизвестно до сих пор. Предполагалось, что сын должен быть от Ильи Древнова, однако экс-супруг доказал через суд, что мальчик не его сын.
Как считает общественность, артистка родила сына от влиятельного и богатого человека, но не называет его имени, так как это человек достаточно известный.
О личной жизни Марии Порошиной всегда ходили самые разные слухи. Актрисе приписывали романы с партнерами по экрану и многочисленные беременности. Поклонники сериала «Всегда говори "Всегда"» были тронуты историей любви героев Марии Порошиной и Ярослава Бойко. Такая любовь возможна и в жизни, считали зрители.
По словам актрисы, кроме дружбы с Ярославом Бойко у нее никогда и ничего не было. Их всегда связывали только рабочие отношения.
Ярослав Бойко был женат на хореографе и педагоге Рамуне Ходоркайте. В декабре 2022 года пара подала заявление на развод. В их браке родились двое детей — сын Максим и дочь Эмилия. Также у Ярослава есть внебрачный сын Ян от актрисы Евгении Добровольской.
На сегодняшний день настоящая семья Марии Порошиной — это ее пятеро детей. По мнению многочисленных поклонников актрисы, в будущем они станут звездами.
Старшая дочь Марии Порошиной, Полина Куценко, довольно успешная актриса театра и кино. В феврале 2025 года девушке исполнится 29 лет. Она окончила школу-студию МХАТ и Театральный институт имени Щепкина. Уже несколько лет Полина встречается с режиссером Яном Яновским. О свадьбе молодые люди пока не говорят.
Вторая дочь Марии Порошиной, 19-летняя Серафима Древнова, подает большие надежды как певица. У девушки хороший голос, она мечтает об оперной сцене. Третьей дочери Марии Порошиной, Аграфене Древновой, 14 лет. Девочка всерьёз готовится к карьере переводчицы и с усердием учит иностранные языки. Младшей дочери Марии Порошиной, Глафире Древновой, 8 лет. Кем в будущем станет девочка, пока неясно, но уже сейчас видно, что ребенок любит петь и танцевать. Сыну Марии Порошиной Андрею недавно исполнилось 6 лет.
В настоящее время Мария Порошина продолжает сниматься в кино и участвовать в спектаклях. Актриса одна воспитывает пятерых детей. Нет информации об отношениях Марии Порошиной с отцом ее сына Андрея.
Мария считает себя семейным человеком, поэтому все свободное время проводит с родными.
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Роман с Гошей Куценко
С актером Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась во время вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ, в 1989 году. Ей тогда было всего 16 лет. Гоша учился на два курса старше и сразу очаровал девушку чувством юмора и природным обаянием. Однако счастливый союз продлился всего пять лет в гражданском браке. С Куценко Порошина не стала оформлять отношения официально, но это обстоятельство не стало препятствием для рождения ребенка.
Гоша Куценко и Мария Порошина (Фото: соцсети)
Первого ребенка актриса потеряла, но она никогда не рассказывала, что именно стало причиной трагедии. Гоша утешал свою возлюбленную и разделял с ней боль утраты. Спустя несколько лет Мария все же стала мамой.
В 1996 году у пары родилась дочь Полина. С Куценко Порошина все же рассталась, так как оказалось, что они совершенно разные люди и друг друга не понимают. К тому же Куценко открыто признался в своей неверности. Мария ушла и забрала с собой дочь, однако с воспитанием Полины Гоша помогал.
Брак с актером Ильей Древновым
С актером Ильей Древновым Мария Порошина познакомилась в 2001 году. Актриса и ее будущий супруг пришли вместе на спектакль в театр «Ленком». Во время беседы после спектакля выяснилось, что у молодых людей много общего.
В браке у Марии Порошиной и Ильи Древнова родились три дочери. В 2005 году появилась на свет Серафима, в 2010 году — Аграфена, в 2016 году — Глафира. Девочек крестили по православным традициям, несмотря на то, что Илья Древнов является мусульманином.
Брак Марии и Ильи просуществовал 17 лет. О причинах развода Мария Порошина никогда не говорила. По данным СМИ, причиной расставания стала финансовая несостоятельность Древнова.
Внебрачный сын Марии Порошиной
В январе 2019 года Мария Порошина родила сына Андрея. Кто является отец ребенка, неизвестно до сих пор. Предполагалось, что сын должен быть от Ильи Древнова, однако экс-супруг доказал через суд, что мальчик не его сын.
Как считает общественность, артистка родила сына от влиятельного и богатого человека, но не называет его имени, так как это человек достаточно известный.
Отношения с Ярославом Бойко
О личной жизни Марии Порошиной всегда ходили самые разные слухи. Актрисе приписывали романы с партнерами по экрану и многочисленные беременности. Поклонники сериала «Всегда говори "Всегда"» были тронуты историей любви героев Марии Порошиной и Ярослава Бойко. Такая любовь возможна и в жизни, считали зрители.
Ярослав Бойко (Фото: соцсети)
По словам актрисы, кроме дружбы с Ярославом Бойко у нее никогда и ничего не было. Их всегда связывали только рабочие отношения.
Ярослав Бойко был женат на хореографе и педагоге Рамуне Ходоркайте. В декабре 2022 года пара подала заявление на развод. В их браке родились двое детей — сын Максим и дочь Эмилия. Также у Ярослава есть внебрачный сын Ян от актрисы Евгении Добровольской.
Дети Порошиной сейчас
На сегодняшний день настоящая семья Марии Порошиной — это ее пятеро детей. По мнению многочисленных поклонников актрисы, в будущем они станут звездами.
Старшая дочь Марии Порошиной, Полина Куценко, довольно успешная актриса театра и кино. В феврале 2025 года девушке исполнится 29 лет. Она окончила школу-студию МХАТ и Театральный институт имени Щепкина. Уже несколько лет Полина встречается с режиссером Яном Яновским. О свадьбе молодые люди пока не говорят.
Вторая дочь Марии Порошиной, 19-летняя Серафима Древнова, подает большие надежды как певица. У девушки хороший голос, она мечтает об оперной сцене. Третьей дочери Марии Порошиной, Аграфене Древновой, 14 лет. Девочка всерьёз готовится к карьере переводчицы и с усердием учит иностранные языки. Младшей дочери Марии Порошиной, Глафире Древновой, 8 лет. Кем в будущем станет девочка, пока неясно, но уже сейчас видно, что ребенок любит петь и танцевать. Сыну Марии Порошиной Андрею недавно исполнилось 6 лет.
Мария Порошина с детьми (Фото: соцсети)
Мария Порошина сегодня
В настоящее время Мария Порошина продолжает сниматься в кино и участвовать в спектаклях. Актриса одна воспитывает пятерых детей. Нет информации об отношениях Марии Порошиной с отцом ее сына Андрея.
Мария считает себя семейным человеком, поэтому все свободное время проводит с родными.
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Екатерина Коршунова