Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной

Мария Порошина полюбилась зрителям за роль Ольги в сериале «Всегда говори "Всегда"». Актриса, как и ее героиня, многое пережила, но смогла сохранить в себе умение радоваться жизни и не потерять веру в людей. Об отношениях с мужчинами Мария рассказывает мало, однако она никогда не говорила ничего плохого о бывших мужьях и возлюбленных.