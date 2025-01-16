Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко

Ярослав Бойко (Фото: соцсети)
Российский актер театра и кино Ярослав Бойко прожил в браке с хореографом Рамуной Ходоркайте более 20 лет, после чего пара развелась. За эти годы у него родился сын от Евгении Добровольской. Также актеру приписывали роман с Марией Порошиной. О тайных связях женатого Бойко с женщинами рассказывает «Радио 1».
Карьера в кино
В 1995-м Бойко получил диплом Школы-студии МХАТ, после чего его приняли в труппу в Московский театр-студию под руководством Олега Табакова, чьим любимчиком он стал впоследствии. Ярослав получал главные роли в спектаклях и был широко известен в своих кругах.
В кино он появился впервые в 2002 году в сериале «Неотложка», где сыграл брутального доктора. В 2004 он получил роль прокурора в сериале «Ваша честь». Также актёр снялся в сериалах «Брат за брата», «Срочно в номер», «Семейный детектив» и «Ангел и демон».
Однако, по его словам, прорывом в карьере стал телесериал «Всегда говори: «Всегда», где он снялся с Марией Порошиной. Тогда пошли слухи об их романе.
Связь Бойко с Порошиной
Ярослав Бойко с Марией Порошиной играли влюбленных в девяти сезонах сериала «Всегда говори: «Всегда» на протяжении 10 лет. Зрители были уверены, что страсть между ними есть не только на телеэкране, но и в реальной жизни. Тем временем Мария была замужем за Ильей Древновым.
Мария Порошина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
«Ну что тут скажешь? На самом деле муж Маши Илья Древнов — мой хороший товарищ. Он часто приезжал к нам на площадку, а у нас с Машей — поцелуи. Не знаю, каково ему было на это смотреть, но он молодец, выдержал», — комментировал Бойко слухи.
Однако в 2018 году Порошина развелась с мужем, в браке с которым на свет появились трое детей. Тогда она была на третьем месяце беременности. Рожденного сына актриса записала на бывшего мужа. Позже он оспорил отцовство, после чего распространились слухи, что истинным отцом ребенка является именно Ярослав Бойко. При этом сама Порошина заявила, что отец мальчика не является публичной личностью и проживает за границей.
Сын от Добровольской
Во время съемок сериала «Подозрение» между Ярославом Бойко и Евгенией Добровольской возникли чувства, которые переросли в роман. В итоге Евгения забеременела.
«Все вокруг активно обсуждали, от кого же малыш. И мне было физически необходимо укрыться, спрятаться в раковине. А я очень ждала сына и даже радовалась, что воспитывать буду одна, никто не помешает», — поясняла тогда Добровольская.
Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Тем не менее она признавалась, что надеялась на уход Бойко из семьи и совместное светлое будущее. Добровольская родила сына Яна, а Бойко вернулся к жене, но внебрачного ребенка признал и помогал материально.
Позже бывшие любовники говорить о служебном романе не любили.
Евгения Добровольская скончалась 10 января 2025 года. 14 января состоялась церемония прощания, на которой ожидали увидеть Бойко. Однако он на похороны не явился.
Актер Ярослав Бойко не явился на похороны Добровольской, родившей от него сына
Брак Бойко
На одной из вечеринок Ярослав познакомился с хореографом Рамуне Ходоркайте. В 1999 году она родила ему сына. В том же году влюбленные сыграли свадьбу. В 2003 году в семье на свет появилась и дочь.
На слухи о романах мужа женщина не обращала внимания, однако рождение внебрачного сына проигнорировать было сложно, тем не менее она его простила.
«Это было мимолетное увлечение. Не более того. Бросать свою жену и жениться на Евгении даже и не думал! И когда она сообщила об этом на всю страну, жена меня простила, поняла. И больше ни разу не вспоминала! За что я ей очень благодарен!», — рассказывал Бойко передаче Бориса Корчевникова.
Брак продлился 23 года, в 2022 году пара развелась. По словам Бойко, ничего интересного не произошло, просто закончились отношения. При этом бывшие супруги остались друзьями.
На сегодняшний день актер продолжает играть в театре и сниматься в кино.
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