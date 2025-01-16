Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко

Российский актер театра и кино Ярослав Бойко прожил в браке с хореографом Рамуной Ходоркайте более 20 лет, после чего пара развелась. За эти годы у него родился сын от Евгении Добровольской. Также актеру приписывали роман с Марией Порошиной. О тайных связях женатого Бойко с женщинами рассказывает «Радио 1».