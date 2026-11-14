«Люди, цените это»: солистка «Город 312» вернулась домой после лечения

14 ноября 2026, 12:55

Ая из «Город 312» выписалась из больницы после двух недель реабилитации

Светлана Назаренко / Ая (Фото: Instagram* / @aya312.ru)

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, выступающая под псевдонимом Ая, вернулась домой после двух недель лечения и реабилитации. В конце октября певица вновь легла в больницу, где проходила восстановление в неврологическом отделении после перенесённого инсульта.





О выписке артистка сообщила подписчикам в личном блоге. Назаренко призналась, что за время пребывания в клинике успела привязаться к врачам и медсёстрам, поэтому теперь будет скучать по медицинскому персоналу. Кроме того, после больничных дней она стала иначе смотреть на привычные вещи и радоваться даже самым простым моментам.





«Я сегодня посмотрела в окошечко и поняла, что даже вот такая вот погода — не солнечная, непонятно какая — мне нравится, потому что я вижу деревья и небо. Люди, цените это, пожалуйста», — обратилась к поклонникам Назаренко.

«Дома надо столько заниматься! Это даже тяжелее, чем в больнице. В больничке тебе помогают. А дома надо самому», — поделилась артистка.