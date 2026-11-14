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«Люди, цените это»: солистка «Город 312» вернулась домой после лечения

Ая из «Город 312» выписалась из больницы после двух недель реабилитации
Светлана Назаренко / Ая (Фото: Instagram* / @aya312.ru)

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, выступающая под псевдонимом Ая, вернулась домой после двух недель лечения и реабилитации. В конце октября певица вновь легла в больницу, где проходила восстановление в неврологическом отделении после перенесённого инсульта.



О выписке артистка сообщила подписчикам в личном блоге. Назаренко призналась, что за время пребывания в клинике успела привязаться к врачам и медсёстрам, поэтому теперь будет скучать по медицинскому персоналу. Кроме того, после больничных дней она стала иначе смотреть на привычные вещи и радоваться даже самым простым моментам.

«Я сегодня посмотрела в окошечко и поняла, что даже вот такая вот погода — не солнечная, непонятно какая — мне нравится, потому что я вижу деревья и небо. Люди, цените это, пожалуйста», — обратилась к поклонникам Назаренко.
При этом выписка не означает, что восстановление завершено. Теперь Ае предстоит продолжать заниматься здоровьем самостоятельно. По словам певицы, дома выполнять необходимые упражнения и процедуры даже сложнее, чем в больнице, где рядом всегда были специалисты.

«Дома надо столько заниматься! Это даже тяжелее, чем в больнице. В больничке тебе помогают. А дома надо самому», — поделилась артистка.
Проблемы со здоровьем у Светланы Назаренко начались около трёх лет назад. После коронавирусной инфекции, которой певица переболела четыре раза, она перенесла обширный инсульт. В результате левая сторона тела артистки оказалась парализована. С тех пор Ая проходит длительный путь восстановления.

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Софья Метелева

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