«Люди, цените это»: солистка «Город 312» вернулась домой после лечения
Ая из «Город 312» выписалась из больницы после двух недель реабилитации
Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, выступающая под псевдонимом Ая, вернулась домой после двух недель лечения и реабилитации. В конце октября певица вновь легла в больницу, где проходила восстановление в неврологическом отделении после перенесённого инсульта.
О выписке артистка сообщила подписчикам в личном блоге. Назаренко призналась, что за время пребывания в клинике успела привязаться к врачам и медсёстрам, поэтому теперь будет скучать по медицинскому персоналу. Кроме того, после больничных дней она стала иначе смотреть на привычные вещи и радоваться даже самым простым моментам.
«Я сегодня посмотрела в окошечко и поняла, что даже вот такая вот погода — не солнечная, непонятно какая — мне нравится, потому что я вижу деревья и небо. Люди, цените это, пожалуйста», — обратилась к поклонникам Назаренко.При этом выписка не означает, что восстановление завершено. Теперь Ае предстоит продолжать заниматься здоровьем самостоятельно. По словам певицы, дома выполнять необходимые упражнения и процедуры даже сложнее, чем в больнице, где рядом всегда были специалисты.
«Дома надо столько заниматься! Это даже тяжелее, чем в больнице. В больничке тебе помогают. А дома надо самому», — поделилась артистка.Проблемы со здоровьем у Светланы Назаренко начались около трёх лет назад. После коронавирусной инфекции, которой певица переболела четыре раза, она перенесла обширный инсульт. В результате левая сторона тела артистки оказалась парализована. С тех пор Ая проходит длительный путь восстановления.