«Иногда уши вянут»: Пресняков высказался о перепевках легендарных хитов

14 июня 2026, 17:13

Владимир Пресняков поддержал каверы на известные песни

Владимир Пресняков (Фото: Instagram* / @presnyakovvladimir)

Владимир Пресняков поделился своим отношением к кавер-версиям известных песен и заявил, что музыка должна продолжать жить независимо от того, кто и в каком стиле её исполняет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене артист отметил, что не поддерживает попытки ограничивать творчество исполнителей или запрещать новые интерпретации популярных композиций. По его мнению, каждая песня может обрести новую аудиторию благодаря современному звучанию.



Пресняков признался, что далеко не все каверы вызывают у него восторг. Некоторые версии известных хитов кажутся ему спорными, однако он считает, что даже такие работы находят своих слушателей и имеют право на существование.





«Музыка должна жить, кто бы её ни перепевал. Иногда бывает такое исполнение, что уши вянут, но тем не менее оно кому-то нравится», — отметил певец.