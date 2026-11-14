«За каждой цифрой — реальный человек»: Дима Масленников отметил рекорд блога
Блогер Дима Масленников достиг отметки в 20 миллионов подписчиков
Блогер Дима Масленников достиг впечатляющей отметки в своей карьере: число подписчиков его канала превысило 20 миллионов. О важном событии он рассказал в социальных сетях, поделившись эмоциями и поблагодарив аудиторию за многолетнюю поддержку.
Масленников признался, что пока не до конца осознаёт масштаб произошедшего. По его словам, когда он только начинал вести блог, ему было сложно даже представить, что однажды за его контентом будут следить десятки миллионов человек. Особенно сильно его впечатляет мысль о том, что за статистикой стоят реальные зрители.
«Я до конца не осознаю происходящее. Раньше даже не мог представить, что на моём канале соберётся столько зрителей. Особенно удивительно думать, что за каждой цифрой — реальный человек. Спасибо, что смотрите меня», — поделился Дима в личном блоге.Свой YouTube-канал Масленников создал 9 марта 2014 года, когда ещё учился в Финансовом университете при Правительстве РФ. Первые проекты не сразу принесли ему широкую известность, однако переломным моментом стал 2016 год. Тогда блогер запустил формат GhostBuster, в котором исследовал мистические и загадочные места, делая ставку на экстремальную подачу и атмосферу напряжения.
Новый формат быстро заинтересовал зрителей, и аудитория канала начала стремительно увеличиваться. За несколько лет Масленникову удалось собрать несколько миллионов подписчиков, а теперь его блог преодолел рубеж в 20 миллионов. Для автора это достижение стало результатом многолетней работы и поддержки огромной аудитории.