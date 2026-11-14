«За каждой цифрой — реальный человек»: Дима Масленников отметил рекорд блога

14 ноября 2026, 13:52

Блогер Дима Масленников достиг отметки в 20 миллионов подписчиков

Дима Масленников (Фото: Instagram* / @dima_maslen)

Блогер Дима Масленников достиг впечатляющей отметки в своей карьере: число подписчиков его канала превысило 20 миллионов. О важном событии он рассказал в социальных сетях, поделившись эмоциями и поблагодарив аудиторию за многолетнюю поддержку.





Масленников признался, что пока не до конца осознаёт масштаб произошедшего. По его словам, когда он только начинал вести блог, ему было сложно даже представить, что однажды за его контентом будут следить десятки миллионов человек. Особенно сильно его впечатляет мысль о том, что за статистикой стоят реальные зрители.





«Я до конца не осознаю происходящее. Раньше даже не мог представить, что на моём канале соберётся столько зрителей. Особенно удивительно думать, что за каждой цифрой — реальный человек. Спасибо, что смотрите меня», — поделился Дима в личном блоге.