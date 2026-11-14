«Никогда не поздно»: 52-летняя Тайра Бэнкс рассказала о новой главе в личной жизни

14 ноября 2026, 14:15

52-летняя Тайра Бэнкс рассталась с возлюбленным после семи лет отношений

Тайра Бэнкс (Фото: Instagram* / @tyrabanks)

52-летняя супермодель Тайра Бэнкс сообщила о переменах в личной жизни. Звезда рассталась с канадским бизнесменом Луи Беланже-Мартеном, с которым состояла в отношениях на протяжении семи лет. Теперь модель вновь свободна и, судя по её словам, готова к новым романтическим знакомствам.





О разрыве Бэнкс рассказала в эфире радиостанции HOT 97. Она призналась, что раньше была уверена: для полноценной жизни ей достаточно сына и мамы. Однако со временем её взгляды изменились, и теперь она открыта для новых отношений.





«Я сейчас одинокая женщина. Мне 52 года, и я одна. Раньше я думала, что мне достаточно мамы и сына. Но теперь понимаю: никогда не поздно начать все сначала», — поделилась Бэнкс.