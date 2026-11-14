«Никогда не поздно»: 52-летняя Тайра Бэнкс рассказала о новой главе в личной жизни
52-летняя Тайра Бэнкс рассталась с возлюбленным после семи лет отношений
52-летняя супермодель Тайра Бэнкс сообщила о переменах в личной жизни. Звезда рассталась с канадским бизнесменом Луи Беланже-Мартеном, с которым состояла в отношениях на протяжении семи лет. Теперь модель вновь свободна и, судя по её словам, готова к новым романтическим знакомствам.
О разрыве Бэнкс рассказала в эфире радиостанции HOT 97. Она призналась, что раньше была уверена: для полноценной жизни ей достаточно сына и мамы. Однако со временем её взгляды изменились, и теперь она открыта для новых отношений.
«Я сейчас одинокая женщина. Мне 52 года, и я одна. Раньше я думала, что мне достаточно мамы и сына. Но теперь понимаю: никогда не поздно начать все сначала», — поделилась Бэнкс.Уже на следующий день супермодель подтвердила TMZ, что не намерена надолго оставаться одна. По словам Тайры, она уже принимает приглашения на свидания и получает удовольствие от этого периода жизни. При этом пользоваться специальными приложениями для знакомств модель не собирается.
О романе Бэнкс и Беланже-Мартена стало известно осенью 2019 года. Пара предпочитала держать личную жизнь вдали от внимания публики и редко рассказывала о своих отношениях. Тем не менее влюблённых время от времени замечали вместе на светских мероприятиях.