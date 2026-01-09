Инстасамка показала фото «от детства до сегодняшнего дня»
25-летняя певица Дарья Еропкина, известная как Инстасамка, опубликовала в своём блоге видео, собранное из фотографий разных лет — от детских кадров почти неузнаваемой девочки до современных снимков.
Она также предложила подписчикам поделиться своими фотографиями «с момента, когда начинали» и тем, чего они «достигли сейчас».
На протяжении карьеры Дарья прошла через десятки эстетических вмешательств, включая инъекционные процедуры и операции. Два года назад певица решила сделать образ более естественным и удалила филлеры, в том числе из губ.
Ранее Еропкина уже делилась архивными фотографиями, но они были менее радостными. Например, один из снимков был сделан в Москве на съемной квартире, где будущая звезда жила с пятью соседями.
