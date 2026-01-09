Инстасамка показала фото «от детства до сегодняшнего дня»

09 января 2026, 22:49

Инстасамка поделилась архивными снимками и историей взросления

Инстасамка (Фото: Instagram* / @instasamka)

25-летняя певица Дарья Еропкина, известная как Инстасамка, опубликовала в своём блоге видео, собранное из фотографий разных лет — от детских кадров почти неузнаваемой девочки до современных снимков.