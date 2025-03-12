Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken

Инстасамка (Фото: Telegram @instasamkacore)
Блогер Инстасамка наконец сменила документы и взяла фамилию мужа Олега Еропкина, более известного как Moneyken, через четыре года после свадьбы, пишет Mash.
По данным издания, Дарья Зотеева официально стала Еропкиной и уже получила паспорт с новой фамилией.
Moneyken сделал Инстасамке предложение руки и сердца в 2021 году, после чего пара сыграла свадьбу в очень узком кругу. Через два года влюбленные сыграли вторую свадьбу, на которую позвали друзей и знакомых. Однако тайные фанаты и поклонники быстро слили в сеть фото парочки.
Четыре года спустя блогер все-таки взяла фамилию мужа.
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Moneyken сделал Инстасамке предложение руки и сердца в 2021 году, после чего пара сыграла свадьбу в очень узком кругу. Через два года влюбленные сыграли вторую свадьбу, на которую позвали друзей и знакомых. Однако тайные фанаты и поклонники быстро слили в сеть фото парочки.
Четыре года спустя блогер все-таки взяла фамилию мужа.
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Элина Позднякова