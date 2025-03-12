Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в нецензурной форме прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи диагностировали у актера язву желудка. Об этом она заявила в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак, фрагмент беседы опубликован в ее Telegram-канале.