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Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken

Инстасамка (Фото: Telegram @instasamkacore)

Инстасамка (Фото: Telegram @instasamkacore)

Блогер Инстасамка наконец сменила документы и взяла фамилию мужа Олега Еропкина, более известного как Moneyken, через четыре года после свадьбы, пишет Mash.
По данным издания, Дарья Зотеева официально стала Еропкиной и уже получила паспорт с новой фамилией.

Moneyken сделал Инстасамке предложение руки и сердца в 2021 году, после чего пара сыграла свадьбу в очень узком кругу. Через два года влюбленные сыграли вторую свадьбу, на которую позвали друзей и знакомых. Однако тайные фанаты и поклонники быстро слили в сеть фото парочки.

Четыре года спустя блогер все-таки взяла фамилию мужа.

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«Угрожает жизни»: Врач объяснил диагноз Петросяна и его скоропостижное возвращение к концертам
Врач Хорошев: жизнь Петросяна из-за кровотечения может превратиться в драму
12 марта 2025, 17:34

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Евгений Петросян после недавней экстренной госпитализации с желудочно-кишечным кровотечением записал фанатам видеосообщение о том, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. Но насколько такой плотный график опасен для 79-летнего юмориста?
«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Он будет идти часов пять», — объяснил Евгений.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что кровотечение Петросяна могло было быть связано с приемом препаратов, которые регулируют свертывание крови.

«Нам необходимо, чтобы кровь была текучей, чтобы она эффективно снабжала ткани газами, питательными веществами и микроэлементами, и отмывала то, что не нужно. Добиваться мы этого можем тремя способами одновременно: пить много воды, принимать противотромботические средства и антикоагулянты», — сказал эксперт.

По его словам, у Евгения Петросяна могло начаться кровотечение на фоне приема препаратов.

«Если у человека язва, эрозия, изъязвление дивертикула кишечника, кровоточит полип, на фоне приёма этих препаратов может развиться обильное кровотечение, и человек может умереть за несколько часов. Возможно, Петросян планирует отмену препарата на какое-то время или навсегда, раз уж он угрожает его жизни. Если есть риск каких-то изъязвлений, недавних операций, тогда незначительное кровотечение может превратиться в драму», — объяснил врач.

Он добавил, что Петросян нуждается в этих концертах не из-за денег. Ему нужно общение с публикой.

«Любой артист — это истерик в хорошем смысле. Он живет привлечением внимания. Если внимание исчезает, то происходит настоящая трагедия, исчезает смысл жизни», — поделился своим мнением Хорошев.

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Многодетная мама и счастливая жена? Что на самом деле происходит в жизни актрисы Елены Аросьевой
12 марта 2025, 17:31

Елена Аросьева (Кадр из фильма «Под дождём не видно слёз»)

Двенадцатого марта актрисе Елене Аросьевой исполняется 41 год. «Радио 1» вспоминает значимые страницы её жизни.

Поступление в театральный вуз и карьера актрисы


Елена Аросьева (в девичестве Кутырёва) с детства мечтала об актёрской карьере. Первой ступенькой к осуществлению заветной мечты стало поступление в театральную студию Виктора и Эммы Арсеньевых. Это они поддержали Елену и посоветовали ей не отказываться от мечты, а поступать в театральный. Они подготовили любимую ученицу к вступительным экзаменам, и она их не подвела — поступила! Елену приняли и в Школу-студию МХАТ, и в ГИТИС. Девушка выбрала первый вуз — курс Константина Аркадьевича Райкина.

На третьем курсе Елену пригласили в труппу «Сатирикона», в театре она проработала 10 лет.

Елена Аросьева (Кадр из сериала «Улыбка пересмешника»)

Елена Аросьева впервые появилась в кино в 2005 году. Её первые роли были в фильмах «Люба, дети и завод», «Чёрная богиня», «Рублевка Live», «Затмение», «Экстренный вызов», «Проклятый рай».

Известность к актрисе пришла после выхода на экраны сериала «Одна ночь любви», в котором ей удалось весьма убедительно перевоплотиться в дворянку Елену Воронцову.
Также можно отметить её игру в сериале «Улыбка пересмешника». В этой картине Елена исполнила главную роль.

Личная жизнь


С будущим мужем — актёром Дмитрием Аросьевым — актриса познакомилась в 2006 году на съёмках второй части сериала «Моя Пречистенка». Об их первой встрече она вспоминает с теплотой:
«Я играла главную героиню в возрастном промежутке от 30 до 50 лет. Пришлось искать правильную мимику, походку, характерные для зрелого возраста жесты. А Дима играл моего сына. Было очень весело! Помню, Дима и моя сериальная дочка — актриса Наталья Ноздрина — подшучивали: мол, мама наша хорошо сохранилась».

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После съёмок они стали встречаться. Целый год продолжался роман. Елена познакомилась с семьей Дмитрия, которая очень тепло её приняла, и она познакомила возлюбленного со своими родителями. В 2008 году они поженились.

Как сейчас живёт Елена Аросьева


Елена является многодетной мамой — вместе с супругом они воспитывают двух сыновей и дочку.

Последней работой актрисы, по данным сервиса «Кинопоиск», был сериал «Про мою маму и про меня». На данный момент неизвестно, участвует ли Елена в новом кинопроекте или нет.

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Возлюбленный Ани Покров певец Артур Бабич подал документы гражданство РФ
12 марта 2025, 17:19

Фото: iStock/Pavel Starikov

Блогер и музыкант Артур Бабич заявил, что решил получить российское гражданство и записал видеообращение у дверей миграционного центра.
12 марта Бабич заявил, что принял судьбоносное решение и подал документы на получение российского гражданства.

«Я приехал в миграционный центр Сахарово с папочкой документов, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером. Спасибо. Я полетел», — заверил Бабич.

В своем блоге он написал, что и сам еще не до конца верит, что совсем скоро Россия станет его домом.

Напомним, Бабич родился в Кривом Роге, а позже переехал в Россию, откуда улетел в США. Там карьера у него не задалась и молодой человек отправился в Армению, на родину отца. Уже в сентябре 2024 года Артур заговорил о желании вернуться в Россию, что и сделал в декабре.

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#гражданство
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Потеряла сына, оставила карьеру, пережила развод: судьба актрисы Наталии Антоновой
12 марта 2025, 17:14

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Можно сказать, что актриса Наталия Антонова — счастливая женщина, о чём точно «свидетельствуют» её соцсети: большая и дружная семья, любящий муж, работа в театре, хобби. Но в 2018 году артистка пережила личную трагедию. Подробнее — в материале «Радио 1».

Детство и юность


Наталия Антонова родилась и выросла в Москве. Её Папа был военнослужащим, а мама преподавала в школе. У Наталии есть младшая сестра Светлана, которая тоже выбрала карьеру актрисы (Светлана Антонова снималась в фильме «Охота на пиранью», в сериалах «Молодёжка» и «Воронины»).

В детстве Наталия очень любила балет, она даже хотела связать свою жизнь с этим искусством. Но в итоге после школы отправилась учиться в гуманитарный университет на продюсера.

Наталия Антонова в детстве (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Всё изменилось, когда Антонова впервые оказалась на спектакле в «Ленкоме». Тогда на сцене блистал Дмитрий Марьянов, и Наталия поняла — она хочет стать актрисой.

За месяц до вступительных экзаменов девушка неожиданно решает идти в театральный. Родители были портив. Папа называл профессию актрисы «неприличной», а мама говорила, что у них нет связей и денег. Но Антонова поступила сразу и в Театральный институт имени Б. Щукина, и в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, и в Школу-студию МХАТ. Наталия выбрала Щукинское училище, она училась вместе с Марией Порошиной, Екатериной Решетниковой, Ольгой Будиной и Еленой Захаровой.

Театральные работы и роли в кино


Когда Наталия училась на четвёртом курсе, её предложили войти в труппу театра им. Гоголя. Актриса играла в спектаклях «Чужой ребёнок», «Иванов», «Моё преступление», «Верная жена», «Мышьяк и… старинные кружева», «Госпожа Метелица». После рождения сына Наталия решила не возвращаться в театр.

Последние выступления актрисы состоялись в январе 2025 года — она выходила на сцену Театра Комедии со спектаклями «Идеальный муж», «8 женщин», «Собачье сердце», а также играла в спектакле «Любовь и голуби» (ООЦ им. Моссовета).

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Самые успешные кинопроекты, в которых снялась Наталия Антонова, следующие: «Каменская», «Другая жизнь», «Дыши со мной», «Метод Фрейда», «Осколки».
Также известно, что актриса получила диплом продюсера, правда полученные навыки она не применила на практике, хотя ей предлагали поставить спектакль.

Перестала быть для него музой


В первый раз актриса вышла замуж за актёра Александра Вершинина — с ним она познакомилась, когда снималась в фильме о творчестве русского поэта Алексея Кольцова «На заре туманной юности».
«Саша за мной красиво ухаживал. Он читал стихи, был очень красивый — в него нельзя было не влюбиться. Ему было легко меня покорить. Это мой первый опыт, когда я полюбила человека серьёзно. Он соответствовал образу принца из сказки, о котором мечтает каждая девушка», — рассказывала позже Антонова.

Наталия Антонова с сыном Артёмом (Фото: Телеграм, @antonova_official)

В браке родился сын Артём, и всё было хорошо, но в 2001-м супруги приняли решение развестись.
«Наверное, наш брак сохранился бы, если бы я не занималась своей профессией, если бы у меня не было ребёнка. Я должна была следовать за Сашей, ведь он нуждался в музе, не обременённой работой, а я как раз была очень востребована на тот момент», — рассуждала Антонова в 2021 году в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Наталия переживала разрыв. Тогда она с головой окунулась в работу.

Сын Артём пошёл по стопам родителей — он поступил в театральный колледж Олега Табакова, после чего начал сниматься в сериалах, вот некоторые работы с его участием: «Штрафник», «От ненависти до любви», «Скорая помощь», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Антонова сначала была не слишком рада тому, что сын хочет продолжить путь родителей, но в итоге помогала ему готовиться к экзаменам. После получения диплома сын даже выходит с ней на одну сцену.


Второй шанс на семейное счастье


Со вторым мужем Николаем Семёновым Наталию познакомила сестра Светлана — она пригласила её на дачу, где был Семёнов. Он врач-гинеколог, а также успешный бизнесмен.

Наталия Антонова с мужем Николаем Семёновым (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Наталия и Николай встречались год, периодически актриса уезжала к возлюбленному, что не нравилось её сыну Артёму. Тут и встал вопрос о том, что пора представлять избранника сыну. После этого они сняли квартиру, куда переехали вчетвером (у Николая есть сын Антон), а в 2005 году Николай и Наталия сыграли свадьбу. В браке родились сыновья Никита и Максим, а в 2016 году актриса обвенчалась с мужем, сообщает телеканал «78».

Разбитое материнское сердце


В 2018 году Наталия ждала ребёнка. 11 октября родился сын Николай — он был недоношенным. Два месяца врачи боролись за его жизнь и делали всё возможное, но 14 декабря малыш умер.
«Господь решает, кому и сколько надо прожить на этой земле. Мы знали, что ситуация тяжёлая. Я молилась. Я даже на руки его не брала, могла только погладить. Я не могла покормить его», — делилась своими переживаниями актриса.
Три года Антонова не могла смириться с потерей ребёнка, в 2021 году она призналась, что отпустила эту боль.
«Я очень хотела ещё родить, но не могла. После операции это противопоказано как минимум два года. И я не знала, куда себя деть. А сын уговаривал: «Хватит, смотри, у тебя нас трое». Но прошло какое-то время, и Никита мне сказал: «Мам, ну было бы здорово, если бы у нас ещё появился брат или сестра, это же так интересно». Понимаете, дети стремятся к счастью», — говорила Наталия.
Наталия Антонова с сыном Никитой (Фото: Телеграм, @antonova_official)

В такой тяжёлый для артистки период её поддерживали муж и подруга — актриса Мария Порошина.
«С её стороны была такая поддержка, такие важные слова. Она мне сказала: «Я люблю тебя, люблю твоих детей. Малыша нет, но я его всё равно люблю». Для меня это стало великим утешением. Это то, что я запомню на всю жизнь», — рассказывала Антонова.
После произошедшей трагедии супруги купили дом за городом, куда стали чаще выбираться. А в 2022 году в семье произошло пополнение: Антон, родной сын Николая Семёнова, стал отцом.

Наталия Антонова с сыном Максимом (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Наталия Антонова сейчас


Сегодня актрисе исполняется 51 год. В последнее время Антонова стала больше проводить время дома и заниматься семьёй, чем карьерой. Бывают у неё с мужем и ссоры, но они стараются быстро найти причины неурядиц.
«Когда поняли, что устали, убегаем гулять туда, где ещё не были, едим мороженое, ну и дарим друг другу подарки», — рассказывала Наталия.

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

В соцсетях актриса делится рецептами блюд, секретами красоты. Антонова, по её словам, никогда не делала инъекций, она занимается спортом, придерживается правильного питания, делаем гимнастику для лица, массажи, маски — всё это помогает ей выглядеть молодо.

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

А ещё актриса рисует картины.
«Если совсем уж глубоко копать, то жи­вопись — это моя психотерапия. <…> Я начала рисовать, чтобы заполнить душевную пустоту, уйти от боли (после потери сына — прим. ред.). Кто-то вяжет, кто-то вышивает, а меня спасли краски», — призналась Антонова.

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Жена Михаила Ефремова матом прокомментировала сообщения о состоянии здоровья артиста
Жена актера Ефремова Кругликова заявила, что артист не в больнице
12 марта 2025, 17:10

Михаил Ефремов и Софья Кругликова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в нецензурной форме прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи диагностировали у актера язву желудка. Об этом она заявила в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак, фрагмент беседы опубликован в ее Telegram-канале.
По словам Кругликовой, журналисты пишут «всякую ерунду». При этом она сообщила, что у ее мужа ухудшилась астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Кругликова выразила надежду на положительное решение по вопросу условно-досрочного освобождения Ефремова.

Ранее сообщалось, что актера госпитализировали на фоне резких болей еще до Нового года. Из колонии Ефремова доставили в госпиталь Алексеевки в Белгородской области, где обнаружили сразу две язвы с прободением. Затем артиста перевели в стационар.

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