Возлюбленный Ани Покров певец Артур Бабич подал документы гражданство РФ

Участница проекта «Дом-2» Кристина Дерябина не так давно удивила своих поклонников новостью о новом избраннике — им стал Константин Гецати, победитель шоу «Битва экстрасенсов». По словам Кристины, их роман был коротким, но запоминающимся. Что маг не смог простить девушке и почему она решила сменить сексуальную ориентацию* расскажет «Радио 1».