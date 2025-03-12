Возлюбленный Ани Покров певец Артур Бабич подал документы гражданство РФ

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Блогер и музыкант Артур Бабич заявил, что решил получить российское гражданство и записал видеообращение у дверей миграционного центра.
12 марта Бабич заявил, что принял судьбоносное решение и подал документы на получение российского гражданства.
В своем блоге он написал, что и сам еще не до конца верит, что совсем скоро Россия станет его домом.
Напомним, Бабич родился в Кривом Роге, а позже переехал в Россию, откуда улетел в США. Там карьера у него не задалась и молодой человек отправился в Армению, на родину отца. Уже в сентябре 2024 года Артур заговорил о желании вернуться в Россию, что и сделал в декабре.
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«Я приехал в миграционный центр Сахарово с папочкой документов, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером. Спасибо. Я полетел», — заверил Бабич.
В своем блоге он написал, что и сам еще не до конца верит, что совсем скоро Россия станет его домом.
Напомним, Бабич родился в Кривом Роге, а позже переехал в Россию, откуда улетел в США. Там карьера у него не задалась и молодой человек отправился в Армению, на родину отца. Уже в сентябре 2024 года Артур заговорил о желании вернуться в Россию, что и сделал в декабре.
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Элина Позднякова