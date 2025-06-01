01 июня 2025, 14:55

Инстасамка (фото: Telegram @instasamkacore)

Инстасамка предложила ввести закон о защите детей-блогеров.





Дарья Зотеева (настоящее имя певицы) уже неоднократно высказывалась о семьях, в которых, по её мнению, «эксплуатируют» детей для заработка на контенте. Рэп-исполнительница собирается добиться принятия в России закона, который позволит обезопасить психику детей-блогеров.





«Я начала изучать информацию и следить за каналами, где хоть как-то участвуют дети в роли блогеров. Это проблема такая невидимая, но такая серьезная. Этот вопрос нужно регулировать на уровне выше, я поспособствую этому процессу, буду выходить на связь с депутатами. Меня волнует количество проведенных часов ребёнка под камерой – нормально ли это для психики ребёнка?», – высказалась Инстасамка, слова которой приводит Telegram-канал «Звездач».