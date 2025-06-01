«Прямо с аэропорта проедет в следственные органы»: Виталий Бородин пригласил Пугачёву в Россию
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин публично обратился к певице Алле Пугачёвой и пригласил её в Россию. Политик отметил, что артистке необходимо отправиться в следственные органы для дачи показаний о готовившемся на него покушении.
На днях блогер Вадим Манукян объявил, что покинувшая Россию Пугачёва собирается приехать на родину этим летом. С его слов, певица получила приглашение выступить на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2025» в Казани в августе. Однако источник такой информации не был раскрыт.
Бородин назвал эту новость вбросом и отметил, что в России не хотят видеть уехавшую звезду, нелестно высказывающуюся о стране и россиянах.
Однако теперь политик изменил своё решение и сам пригласил Пугачёву в Россию, но не для выступления. Бородин намерен вызвать артистку в Следственный комитет, чтобы та дала показания по делу об организованном на него покушении. Ради этого, подчеркнул политический деятель, он готов лично встретить Пугачёву в аэропорту с цветами.
Напомним, что 10 марта глава ФПБК заявил о покушении, которое готовила на него Пугачёва. Он добавил, что подаст на звезду заявление в Следственный комитет, а в случае возбуждения уголовного дела ей придётся приехать в Россию.
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