«Прямо с аэропорта проедет в следственные органы»: Виталий Бородин пригласил Пугачёву в Россию

01 июня 2025, 13:11

Виталий Бородин пригласил Пугачёву в Россию для объяснения по делу о покушении

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин публично обратился к певице Алле Пугачёвой и пригласил её в Россию. Политик отметил, что артистке необходимо отправиться в следственные органы для дачи показаний о готовившемся на него покушении.