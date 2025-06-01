«Сожри учебник, толстуха»: певица Bearwolf откровенно рассказала о школьной травле, изменившей её жизнь
Певица Bearwolf рассказала, как пережить школьную травлю
Исполнительница популярного в соцсетях трека «Один в поле воин» рассказала о травле, с которой столкнулась в школьные годы.
Певица Bearwolf в день защиты детей, 1 июня, дала интервью изданию Super. Она поделилась личной историей, отметив, что многим с юных лет приходится сталкиваться с жестокостью.
«Ежедневное унижение: на перемене, в классе, в столовой – где угодно. У меня была тонкая душевная организация, и все нападки одноклассников я принимала близко к сердцу, из-за чего набирала вес. Для меня школа была не про учёбу, а про систематическое унижение и борьбу с самой собой», – отметила Валерия (настоящее имя певицы).Девушка отметила, что в классе она была изгоем, единственным презираемым человком на фоне остальных «классных ребят». Одноклассники могли специально пройти мимо неё и крикнуть: «танчик», «толстуха», «сожри учебник».
Однако со временем Bearwolf поняла, что она не ошибка, и заслуживает любви и принятия.
Артистка посоветовала школьникам, которые сейчас являются жертвами буллинга, помнить, что именно они ответственны за своё счастье и они являются самым важным человеком в их жизни.
В заключение Лера отметила, что готова приехать в любую школу, чтобы кто-то просто услышал от неё: «С тобой всё в порядке. Хватит плакать, король, пора взойти на трон!».