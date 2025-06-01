«Сожри учебник, толстуха»: певица Bearwolf откровенно рассказала о школьной травле, изменившей её жизнь

01 июня 2025, 12:31

Певица Bearwolf рассказала, как пережить школьную травлю

Валерия Bearwolf (фото: Instagram* @valeriya_bearwolf)

Исполнительница популярного в соцсетях трека «Один в поле воин» рассказала о травле, с которой столкнулась в школьные годы.





Певица Bearwolf в день защиты детей, 1 июня, дала интервью изданию Super. Она поделилась личной историей, отметив, что многим с юных лет приходится сталкиваться с жестокостью.





«Ежедневное унижение: на перемене, в классе, в столовой – где угодно. У меня была тонкая душевная организация, и все нападки одноклассников я принимала близко к сердцу, из-за чего набирала вес. Для меня школа была не про учёбу, а про систематическое унижение и борьбу с самой собой», – отметила Валерия (настоящее имя певицы).