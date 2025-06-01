«Не желаю такого мужа»: отношениям Бородиной и Сердюкова предрекли печальный финал
Бородиной и Сердюкову предсказали скандальный развод
Пользователи соцсетей, внимательно следящие за личной жизнью Ксении Бородиной, получили новую информацию для бурного обсуждения.
Известно, что уже в конце июня телеведущая выйдет замуж за блогера Николая Сердюкова, который не пришёлся по душе фанаткам Бородиной.
«Свадьба будет 28 июня. Вот тяжёлая она женщина, но даже ей не желаю такого мужа, какой-то он всё же с гнильцой. Рада буду ошибиться», – написала одна из подписчиц Telegram-канала Admin.Anshlak.Другие поклонники тоже не рады за бывшую ведущую реалити-шоу «Дом-2». Многие сошлись во мнении, что Сердюков, не имеющий постоянного дохода и живущий по большей части за счёт избранницы, совсем не пара для неё.
Аудитория убеждена, что блогер уже сейчас ведёт себя как альфонс и абьюзер, поэтому связывать с ним жизнь – большая ошибка.
К тому же, Сердюков на пять лет младше Бородиной. Сейчас мало кто обращает внимание на возраст, если это не усугубляет и так не самую оптимистичную ситуацию.
«Он даже выглядит с ней как прыщавый подросток, короче будем ждать свадьбу, потом развод», «Развод такой же масштабный будет», «Николай ещё покажет себя во всей красе», «Будем надеяться, она хотя бы подписала с ним брачный договор», – написали неравнодушные поклонники Бородиной.