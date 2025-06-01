«Не желаю такого мужа»: отношениям Бородиной и Сердюкова предрекли печальный финал

01 июня 2025, 13:55

Бородиной и Сердюкову предсказали скандальный развод

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Пользователи соцсетей, внимательно следящие за личной жизнью Ксении Бородиной, получили новую информацию для бурного обсуждения.





Известно, что уже в конце июня телеведущая выйдет замуж за блогера Николая Сердюкова, который не пришёлся по душе фанаткам Бородиной.





«Свадьба будет 28 июня. Вот тяжёлая она женщина, но даже ей не желаю такого мужа, какой-то он всё же с гнильцой. Рада буду ошибиться», – написала одна из подписчиц Telegram-канала Admin.Anshlak.

«Он даже выглядит с ней как прыщавый подросток, короче будем ждать свадьбу, потом развод», «Развод такой же масштабный будет», «Николай ещё покажет себя во всей красе», «Будем надеяться, она хотя бы подписала с ним брачный договор», – написали неравнодушные поклонники Бородиной.