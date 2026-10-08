«Конкуренция»: Диана Пожарская высказалась о работе вместе с Иваном Янковским

08 октября 2026, 12:02

Диана Пожарская объяснила, почему не конкурирует с мужем Иваном Янковским

Диана Пожарская и Иван Янковский (Фото: Instagram* / @dianapozharskaya)

У Дианы Пожарской и её супруга Ивана Янковского одновременно выходят новые проекты. Актриса сыграла возлюбленную тёмного князя в сериале «Тайный город», а Янковский исполнил главную роль в фильме «Битва моторов». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





При этом Пожарская не считает, что супруги конкурируют друг с другом за внимание зрителей. По словам актрисы, их проекты слишком разные по жанру, а дома они, наоборот, поддерживают друг друга.





«Я вот это слово "конкуренция" вообще не люблю, хотя это правильно, и это неотъемлемая часть любого пути. Это совсем разные жанры. Мы друг друга поддерживаем. И каждый зритель выбирает своё кино, свой сериал и в этом случае тоже», — рассказала Диана.