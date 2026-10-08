«Мне приходится»: Дробыш отказал некоторым артистам в выступлении на своём юбилее

08 октября 2026, 11:43

Виктор Дробыш признался, что отказал ряду артистов в выступлении на своём юбилее

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, что отказал ряду артистов в выступлении на своём юбилее. Об этом сообщает ТАСС.





Юбилейный концерт «Восемнадцать друзей Дробыша» пройдёт 18 октября. По словам композитора, желающих выступить оказалось больше, чем он ожидал.

«Это самая большая проблема с этим концертом, что мне приходится кому-то отказывать, потому что их уже не восемнадцать, а чуть больше», — отметил он.

«Cамое главное, что все самые близкие люди, которые приняли участие в моей музыкальной биографии, помогли мне подняться до такого уровня, чтобы вы меня позвали на интервью, — они все будут там», — заявил продюсер.