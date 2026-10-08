«Мне приходится»: Дробыш отказал некоторым артистам в выступлении на своём юбилее
Виктор Дробыш признался, что отказал ряду артистов в выступлении на своём юбилее
Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, что отказал ряду артистов в выступлении на своём юбилее. Об этом сообщает ТАСС.
Юбилейный концерт «Восемнадцать друзей Дробыша» пройдёт 18 октября. По словам композитора, желающих выступить оказалось больше, чем он ожидал.
«Это самая большая проблема с этим концертом, что мне приходится кому-то отказывать, потому что их уже не восемнадцать, а чуть больше», — отметил он.Виктор Яковлевич добавил, что на концерте выступят исполнители из разных поколений и музыкальных направлений: Григорий Лепс, Валерия, Лолита, The Hatters, Мот, Mary Gu.
«Cамое главное, что все самые близкие люди, которые приняли участие в моей музыкальной биографии, помогли мне подняться до такого уровня, чтобы вы меня позвали на интервью, — они все будут там», — заявил продюсер.При этом композитор выразил надежду, что и сам помог многим исполнителям стать более известными.