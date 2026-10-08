«Мог допускать ошибки»: Коллега Кашпировского раскрыл противоречия его личности

08 октября 2026, 12:21

Глава школы гипноза Гончаров рассказал о вкладе Кашпировского в страну

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Руководитель московской школы гипноза Геннадий Гончаров рассказал, что российский психотерапевт и экстрасенс Анатолий Кашпировский приносил пользу стране, хотя иногда совершал противоречивые личные поступки.





В беседе с изданием «Абзац» Гончаров заявил: иногда образ, который общество формирует вокруг человека, оказывается сильнее его истинной натуры.

«Кашпировский делал доброе дело для страны. Хорошее дело. Ни единого плохого слова не было. Как личность, как человек он мог допускать какие-то ошибки», — сказал Геннадий Аркадьевич.