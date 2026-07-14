Инстасамка выкинула в море дорогостоящую сумку
Российская рэперша и блогерша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) уронила в море сумку модели Kelly от французского дома моды Hermès. Об этом сообщает телеграм-канал «Лотус Медиа».
26-летняя знаменитость случайно утопила люксовую вещь на яхте в Дубае. В это время она участвовала в съемках музыкального клипа на совместную песню с певицей Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова).
Уточняется, что стоимость аналогичных сумок этого бренда может достигать нескольких миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Инстасамка вновь увеличила губы, сделав выбор в пользу счастья, а не погони за натуральностью. На преображение звездная исполнительница решилась в Дубае. Она также сделала биоревитализацию лица и шеи, назвав эти процедуры «своей базой».
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