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Инстасамка выкинула в море дорогостоящую сумку

Инстасамка уронила в море сумку Hermès за несколько миллионов рублей
Дарья Еропкина (Фото: Инстаграм*/instasamka)

Российская рэперша и блогерша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) уронила в море сумку модели Kelly от французского дома моды Hermès. Об этом сообщает телеграм-канал «Лотус Медиа».



26-летняя знаменитость случайно утопила люксовую вещь на яхте в Дубае. В это время она участвовала в съемках музыкального клипа на совместную песню с певицей Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова).

Уточняется, что стоимость аналогичных сумок этого бренда может достигать нескольких миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Инстасамка вновь увеличила губы, сделав выбор в пользу счастья, а не погони за натуральностью. На преображение звездная исполнительница решилась в Дубае. Она также сделала биоревитализацию лица и шеи, назвав эти процедуры «своей базой».

Лидия Пономарева

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