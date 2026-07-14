Инстасамка выкинула в море дорогостоящую сумку

14 июля 2026, 19:33

Инстасамка уронила в море сумку Hermès за несколько миллионов рублей

Дарья Еропкина (Фото: Инстаграм*/instasamka)

Российская рэперша и блогерша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) уронила в море сумку модели Kelly от французского дома моды Hermès. Об этом сообщает телеграм-канал «Лотус Медиа».