Солиста «Три дня дождя» положили на лечение после скандального концерта
Певец Глеб Викторов отправился на лечение после срыва концерта в Екатеринбурге
Солиста рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова положили на лечение после скандального концерта в Екатеринбурге. Об этом сообщила его сестра Ева Снегирева в своем телеграм-канале.
По ее словам, певец нуждается в отдыхе, так как в последнее время он был сильно измотан. Девушка уточнила, что сейчас ее брат «отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину». Судьба запланированных выступлений решится через несколько дней после встречи руководства с музыкантами.
«В данной точке нам остается набраться терпения», — написала Снегирева.До этого поклонники обвинили артиста в срыве концерта. Он самостоятельно исполнил несколько песен, но вскоре перестал попадать в ноты, забыл текст и еле держался на ногах. На середине выступления, по наблюдениям фанатов, ему включили фонограмму. Они предполагают, что певец был пьяным.
Кроме того, во время концерта Викторов хотел сделать несколько политических высказываний, но успел, поскольку ему выключили его микрофон.