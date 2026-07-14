Солиста «Три дня дождя» положили на лечение после скандального концерта

14 июля 2026, 17:33

Певец Глеб Викторов отправился на лечение после срыва концерта в Екатеринбурге

Глеб Викторов (Фото: Телеграм/everydayrain)

Солиста рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова положили на лечение после скандального концерта в Екатеринбурге. Об этом сообщила его сестра Ева Снегирева в своем телеграм-канале.





По ее словам, певец нуждается в отдыхе, так как в последнее время он был сильно измотан. Девушка уточнила, что сейчас ее брат «отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину». Судьба запланированных выступлений решится через несколько дней после встречи руководства с музыкантами.

«В данной точке нам остается набраться терпения», — написала Снегирева.