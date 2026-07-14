Сестра Гуфа вышла замуж — фото
В начале этого года сестра рэпера Гуфа, 42-летняя Ольга Долматова, получила предложение руки и сердца во время отдыха в Таиланде. Ее избранник, столичный ресторатор Михаил Хетцель, который на десять лет младше возлюбленной, преподнес ей кольцо в новогоднюю ночь под бой курантов.
Сегодня пара официально зарегистрировала брак в московском ЗАГСе. В числе гостей торжества присутствовала возлюбленная Гуфа Разият Салахова, которая поддерживает близкие отношения с сестрой артиста.
Она поделилась в соцсетях видео с молодоженами. Для церемонии Ольга выбрала короткое белое платье с корсетом и пышной юбкой, дополнив образ белыми сапогами и жемчужными аксессуарами на голове. Михаил появился в черном костюме и белой футболке. На опубликованных кадрах влюбленные выглядели по-настоящему счастливыми.
После регистрации брака празднование продолжилось на летней веранде одного из московских ресторанов, оформленной живыми цветами. Для гостей подготовили устрицы и игристое вино. Самого Гуфа на свадьбе сестры не заметили, однако его избранница Разият активно поддерживала Ольгу по пути в ЗАГС, а затем снимала с ней забавные ролики в ресторане. О грядущей свадьбе Долматова сообщила еще в конце января.
Читайте также: *Запрещен в РФ