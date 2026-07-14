Сестра Гуфа вышла замуж — фото

14 июля 2026, 17:35

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова вышла замуж

Ольга Долматова (Фото: Instagram*/olgadolmatova)

В начале этого года сестра рэпера Гуфа, 42-летняя Ольга Долматова, получила предложение руки и сердца во время отдыха в Таиланде. Ее избранник, столичный ресторатор Михаил Хетцель, который на десять лет младше возлюбленной, преподнес ей кольцо в новогоднюю ночь под бой курантов.