«Деньги очень люблю»: Шаляпин готов провести свадьбу Коки и Масленникова бесплатно
Прохор Шаляпин на музыкальной премии «Жара» в Москве заявил, что готов организовать свадебную церемонию для Клавы Коки и Димы Масленникова.
Как сообщает «Газета.Ru», артист пожелал певице и блогеру счастья.
«Я желаю им ещё дольше быть вместе и чтобы у них получились красивые дети», — сказал Шаляпин.Певец добавил, что при желании жениха и невесты он не только посетит торжество в качестве гостя, но и выступит в роли ведущего. Ради них артист согласился сделать исключение и провести свадьбу без гонорара.
«Свадьбу проведу с удовольствием, даже без денег, без гонорара. Не всё измеряется богатством, хотя я деньги очень люблю. Там где деньги, там и я. Знаете, я когда получу деньги за концерт, уже и выступать неохота», — пояснил Прохор.Напомним, что Клава Кока и Дима Масленников объявили о помолвке 3 апреля.