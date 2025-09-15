«Мы очень напряжены»: Юрист Газманова пообещал устроить скандал на всю страну

15 сентября 2025, 18:16

Юрист Газманова предупредил о возможном скандале в случае освобождения Саркисяна

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Юрист народного артиста РФ Олега Газманова Роман Кузьмин заявил, что семья певца может устроить масштабный скандал, если суд отпустит под домашний арест основателя детского парка «Кидзания Москва» Геворка Саркисяна. Следствие обвиняет его в мошенничестве. Слова Кузьмина приводит «Абзац».





По словам юриста, Саркисян занял у Газманова крупную сумму и не вернул долг. Певцу пришлось обратиться в правоохранительные органы. Геворк проживал в США, но во время одного из визитов в Россию его задержали и поместили в СИЗО.



Адвокаты добились изменения меры пресечения на домашний арест, что юрист Газманова назвал немыслимым.



«Мы очень напряжены. Мы опасаемся, что Саркисян действует в обход закона, пытается своими силами и средствами воздействовать на суд. Я говорю крайне вежливо, обтекаемо, но смысл понятен. Если Мосгорсуд снова выпустит его из следственного изолятора, скандал будет грандиозный на всю страну», — высказался Роман.

