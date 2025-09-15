«Адекватная и соображающая»: Продюсер раскрыл правду о дочери Успенской
Продюсер Дворцов раскрыл схему раскрутки дочери Любови Успенской
Образ наивной и глупой девушки, который ассоциируется у публики с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной, является пиар-ходом. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, который считает, что такие манеры необходимы для продвижения начинающей знаменитости.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Дворцов отметил, что 35-летняя Плаксина — адекватная и сообразительная женщина, но она полностью подчиняется воле своей звёздной матери и её менеджера.
«Что они скажут, то Татьяна Плаксина и будет исполнять. И это нужно понимать», — пояснил эксперт.Продюсер заявил, что Успенская намерена сделать дочь знаменитостью. По его версии, семья не платит СМИ, а специально создает скандальные поводы для привлечения внимания прессы.
«Образ наивной девочки или наивной дурочки получился, и теперь ему придётся следовать далее», — подчеркнул Дворцов.Ранее Любовь Успенская выгнала ухажёра дочери и объяснила, кто ей нужен.
