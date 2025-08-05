Слухи о романе с Корчевниковым и два неудачных брака: Куда пропала из программы «Время покажет» телеведущая Олеся Лосева?
Олеся Лосева — одна из самых узнаваемых телеведущих России, чья карьера началась ещё в детстве. Однако её личная жизнь всегда оставалась за кадром: журналистка редко делится подробностями. О творческой жизни и амурных делах ведущей читайте в материале «Радио 1».
Биография Олеси Лосевой
Олеся Лосева родилась 4 августа 1980 года в Москве в семье интеллигентов: отец был профессиональным летчиком, а мать работала в театральной сфере. С детства Олеся отличалась энергичностью и бунтарским характером — прогуливала уроки, получала замечания в дневнике, но при этом мечтала о карьере в кино или на телевидении.
В 1992 году, в возрасте 12 лет, она случайно увидела в журнале объявление о кастинге для детской передачи «Там-там новости» на РТР. Несмотря на скепсис родителей, Олеся настояла на участии и прошла отбор, став одной из ведущих программы. Там же она познакомилась с Борисом Корчевниковым, с которым они впоследствии вместе работали.
После школы Лосева поступила на факультет журналистики МГУ, совмещая учебу с работой на телевидении. Получив заветный диплом, Олеся начала профессиональную карьеру на ТВ-6, где вела утреннюю программу «День за днем». В 2002 году она перешла на канал «Россия», став соведущей Эрнеста Мацкявичюса в программе «Доброе утро, Россия!».
В последующие годы её карьера развивалась стремительно: от городских новостей на «Третьем канале» до политических ток-шоу на «Царьград ТВ» и «Первом канале». Особую популярность Олесе принесла работа в программе «Время покажет», где её профессиональные качества и умение вести дискуссии получили высокую оценку зрителей.
В мае 2024 года она начала работать на канале «Политическая Россия», где ведёт прямые эфиры на злободневные темы. В 2025 году она стала одним из финалистов национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «Ведущий общественно-политического ток-шоу».
Слухи о романе Олеси Лосевой с Борисом Корчевниковым
Слухи о романе Олеси Лосевой и Бориса Корчевников начались с самого начала карьеры телеведущих. Юные звезды экрана познакомились в 1992 году на съёмках детской программы «Там-там новости» на РТР. Тогда им было 12 и 10 лет соответственно. Они стали соведущими и провели вместе 4 года, путешествуя по фабрикам мороженого, детским лагерям и кинофестивалям.
«Почти 25 лет знакомства, общее детство, веселые летние каникулы на детских кинофестивалях в Артеке, ночные посиделки на берегу Черного моря у костра с песнями под гитару, печеная картошка, мидии, которые сами собирали днем, многочасовые репетиции, съемки, бесконечный смех. Боря, какое же веселое и счастливое у нас было детство», — писала журналистка в соцсетях.
Борис называл Лосеву «другом юности» и однажды написал в ответ на её пост:
«К этим словам трудно что-то добавить, кроме секрета, о котором сказал только ей».
«Секрет», на который указывал Корчевников, породил еще большее количество разговоров о тайном романе телеведущих. При этом Лосева всегда подчёркивала, что их связывает только дружба, а Борис и вовсе избегал этой темы.
Два несложившихся брака Лосевой
В личной жизни Олеси было два замужества. Первое — с Максимом, предпринимателем и другом детства. Она позже называла «опытом», который быстро завершился из-за несовпадения характеров.
Второй брак с предпринимателем из Москвы Сергеем оказался более длительным и принёс Олесе двух прекрасных дочерей — Софию, родившуюся в 2010 году, и Полину, появившуюся на свет в 2016 году. Однако в 2022 году супруги решили расстаться, и Олеся не стала делиться подробностями о причинах этого решения.
Сейчас она полностью сосредоточена на воспитании детей и своей карьере. Олеся не любит выставлять личную жизнь напоказ и старается защитить дочерей от излишнего внимания.
Олеся Лосева сейчас
Сегодня Олеся Лосева продолжает оставаться заметной фигурой в российском медиапространстве, успешно перейдя от телевизионного формата к цифровым проектам. После ухода с «Первого канала» в мае 2024 года она полностью переориентировалась на работу в интернете, став ведущей аналитических стримов на платформе «Политическая Россия».
Параллельно с этим Лосева преподает журналистику в НИУ ВШЭ, где делится с молодым поколением своим тридцатилетним опытом работы на телевидении.