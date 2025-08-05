05 августа 2025, 11:41

Олеся Лосева (Фото: Telegram @ Losevatalks)

Олеся Лосева — одна из самых узнаваемых телеведущих России, чья карьера началась ещё в детстве. Однако её личная жизнь всегда оставалась за кадром: журналистка редко делится подробностями. О творческой жизни и амурных делах ведущей читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олеси Лосевой Слухи о романе Олеси Лосевой с Борисом Корчевниковым Два несложившихся брака Лосевой Олеся Лосева сейчас





Биография Олеси Лосевой

Слухи о романе Олеси Лосевой с Борисом Корчевниковым

Олеся Лосева (Фото: Telegram @ Losevatalks)



«Почти 25 лет знакомства, общее детство, веселые летние каникулы на детских кинофестивалях в Артеке, ночные посиделки на берегу Черного моря у костра с песнями под гитару, печеная картошка, мидии, которые сами собирали днем, многочасовые репетиции, съемки, бесконечный смех. Боря, какое же веселое и счастливое у нас было детство», — писала журналистка в соцсетях.

«К этим словам трудно что-то добавить, кроме секрета, о котором сказал только ей».

Два несложившихся брака Лосевой

Олеся Лосева с дочерями Софией и Полиной (Фото: Telegram @ Losevatalks)



Олеся Лосева сейчас

