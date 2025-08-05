У Филиппа Киркорова отсудили 10 тысяч за неоплаченные взносы в Пенсионный фонд
У Филиппа Киркорова было отсужено 10 тысяч рублей за неоплаченные взносы в Пенсионный фонд. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Как оказалось, его ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» не отправила вовремя документы по страховым отчетам за конец 2021-го и начало 2022-го года. Данный факт является нарушением, в связи с чем ПФР взыскал с организации штраф в 1,5 тысячи рублей и 8 тысяч за судебную пошлину.
Ранее стало известно, что на Rolls Royse Ghost Филиппа Киркорова было выписано 502 штрафа ПДД. Больше всего за превышение скорости.
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