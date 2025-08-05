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У Филиппа Киркорова отсудили 10 тысяч за неоплаченные взносы в Пенсионный фонд

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*/fkirkorov)

У Филиппа Киркорова было отсужено 10 тысяч рублей за неоплаченные взносы в Пенсионный фонд. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



Как оказалось, его ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» не отправила вовремя документы по страховым отчетам за конец 2021-го и начало 2022-го года. Данный факт является нарушением, в связи с чем ПФР взыскал с организации штраф в 1,5 тысячи рублей и 8 тысяч за судебную пошлину.

Ранее стало известно, что на Rolls Royse Ghost Филиппа Киркорова было выписано 502 штрафа ПДД. Больше всего за превышение скорости.

Иван Мусатов

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