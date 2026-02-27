Счета компании актёра Максима Лагашкина заблокированы налоговой

27 февраля 2026, 15:24

Бизнес Лагашкина оказался на грани банкротства из-за многомиллионных долгов

Максим Лагашкин (Фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Компанию актёра Максима Лагашкина, известного по роли участкового в сериале «Жуки», могут признать банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».