Счета компании актёра Максима Лагашкина заблокированы налоговой
Компанию актёра Максима Лагашкина, известного по роли участкового в сериале «Жуки», могут признать банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Налоговая служба уже заблокировала счета его бизнеса «Бар менеджментс» из-за накопившихся долгов.
По данным источников, предприятие задолжало более 3 миллионов рублей — в какой-то момент компания перестала рассчитываться с поставщиками за продукты и алкоголь.
Адвокат Ольга Власова в комментарии отметила, что ситуация может закончиться процедурой банкротства. В таком случае руководство и участники фирмы рискуют столкнуться с субсидиарной ответственностью — долги компании могут взыскать уже с их личных средств, причём такие обязательства не списываются даже после банкротства.
