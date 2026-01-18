Интим без пауз: Эмилия Кларк получила травму на съёмках нового сериала
Эмилия Кларк получила травму на площадке из-за «секса, помноженного на три»
Эмилия Кларк получила травму во время работы над сериалом «Пони». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Причиной стала чрезмерная нагрузка из-за большого количества откровенных сцен. По сюжету актрисе пришлось практически без перерывов сниматься в интимных эпизодах сразу с тремя разными партнёрами.
Такой плотный график не прошёл для Кларк бесследно — у неё диагностировали смещение ребра. Актриса с иронией вспоминает визит к врачу.
«Врачу пришлось объяснять, что это последствия секса, помноженного на три», — призналась она.