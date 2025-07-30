Интимные фото известной актрисы похищены из-за развода

30 июля 2025, 22:54

Актриса Дениз Ричардс обвинила мужа в краже её фото

Дениз Ричардс (Фото: Instagram* @deniserichards)

Американская актриса Дениз Ричардс, известная по роли в фильме «Звездный десант», обвинила своего мужа Аарона Файперса в краже её интимных фотографий. Об этом сообщает издание TMZ.