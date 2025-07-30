Интимные фото известной актрисы похищены из-за развода
Американская актриса Дениз Ричардс, известная по роли в фильме «Звездный десант», обвинила своего мужа Аарона Файперса в краже её интимных фотографий. Об этом сообщает издание TMZ.
В начале июля Файперс уличил свою супругу в измене и подал на развод. А Ричардс, в свою очередь, обвинила мужа в словесном и физическом насилии, добившись своими заявлениями получения временного охранного ордера.
Однако теперь актриса сообщила о том, что её муж нарушил судебный запрет и похитил её ноутбук. По словам Дениз, на данном компьютере хранились её снимки в обнажённом виде и откровенные переписки, которые Файперс передал прессе. Она потребовала, чтобы экс-супруга заставили вернуть ей ноутбук с обязательным запретом копирования содержимого.
Сам Файперс отрицает все обвинения Ричардс и утверждает, что она лжёт, чтобы навредить его репутации. Однако суд удовлетворил часть требований Дениз.
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