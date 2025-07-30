«Сейчас без хлеба»: Алсу показала, что ест на завтрак во время диеты

30 июля 2025, 18:07

42-летняя Алсу после возвращения из Лондона села на новую диету

Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)

Алсу призналась, что набрала лишние килограммы и вынуждена сесть на диету. В личном блоге певица сообщила, что решила худеть с помощью традиционных методов.





На своей страничке в соцсети звезда показала поклонникам свой завтрак. На видео Алсу сняла тарелки с красной рыбой, омлетом и салатом из зеленых овощей.





«Итак, каждое утро у меня бульон, там много коллагена (в нашем возрасте уже положено), яйца в любом виде, рыбка и авокадо. Я ем сейчас без хлеба. Кое-что пытаюсь новенькое внедрить в свой организм. Новую диету», — добавила исполнительница.