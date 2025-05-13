Интимные танцы с Бузовой: вскрылась истинная причина развода Михаила Галустяна. Кто его тайная любовница?

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
История Михаила Галустяна и Виктории казалась воплощением настоящей любви. Они познакомились в 2003 году на вечеринке в Краснодаре — ему было 23, ей только исполнилось 17. Через четыре года они поженились, устроив две свадьбы: одну — в Москве, другую — на родине, в Армении, с соблюдением всех традиций. Этот союз, начавшийся с громкой любви и красивых жестов, длился 18 лет. Подробнее в материале «Радио 1».
Семья
Виктория посвятила себя семье, став надежным тылом для Михаила, чей карьерный путь с каждым годом становился все насыщеннее: от КВН и «Нашей Russia» до продюсирования собственного кинопроизводства. Актёр не скрывал, что именно такой роли он и хотел для супруги — хозяйки, матери, хранительницы домашнего очага. Вместе они вырастили двух дочерей — Эстеллу и Элину, и, судя по соцсетям и редким интервью, жили в атмосфере любви и взаимопонимания.
Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Развод
Однако в апреле 2025 года стало известно, что пара официально развелась. Хотя развод состоялся еще в прошлом году, долгое время они не выносили эту информацию в публичное пространство. Причиной расставания были названы «разные этапы жизни». О скандалах, упрёках или громких обвинениях речи не было. Галустян написал в блоге, что они с Викторией расстались мирно и с благодарностью друг к другу. По его словам, развод — это не трагедия, а естественный этап, за которым может последовать личный рост и новые горизонты.
«Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях», — написал мужчина.
Несмотря на внешнюю идиллию, в последние годы в семье происходили перемены. Михаил всё больше времени проводил на съёмках и в проектах, практически без отдыха. Виктория же занялась собственным делом — развитием бьюти-бизнеса. Возможно, именно различие в приоритетах и образе жизни стало той тихой трещиной, которая со временем переросла в пропасть.
Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) с дочками (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Слухи
Развод вызвал волну обсуждений в соцсетях. Одни поддерживали бывших супругов, другие гадали: действительно ли всё было так мирно? Подогревали интерес и слухи, всплывшие ещё до официального заявления. Центральной фигурой этих домыслов стала певица и телеведущая Ольга Бузова.
СМИ и блогеры давно обращали внимание на близость Галустяна и Бузовой. Они не раз появлялись вместе на проектах — от шоу «Звезды в Африке» до музыкальных клипов. Особенно резонансным стало видео со съёмок, где они танцуют откровенно и, по мнению зрителей, даже чересчур интимно. Появились слухи, что между коллегами завязались не только профессиональные отношения. Один из самых обсуждаемых эпизодов — летняя вечеринка в Сочи, где, по словам очевидцев, Галустян якобы вёл себя слишком вольно по отношению к Бузовой. Впрочем, ни подтверждений, ни опровержений этим разговорам не последовало.
Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
Дополнительный интерес вызвало и то, что Виктория никак не отреагировала на общественный ажиотаж. Ни в момент появления слухов, ни после развода она не выступила с заявлениями. Молчание лишь добавило загадочности в и без того насыщенную информационную повестку.
Так завершилась одна из самых, казалось бы, прочных историй любви российского шоу-бизнеса. Что стало истинной причиной развода — плотный график, личностный рост, или же возможный роман на стороне — остаётся только гадать.
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