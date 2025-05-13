Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)
Зепюр Брутян и Павел Прилучный сейчас отдыхают в Таиланде. На курорт звёздная пара приехала в компании двухлетнего сына Микаэля и 12-летнего Тимофея – сына актёра от Агаты Муцениеце.
На фотографиях и видео семьи в соцсетях царят идиллия и позитив. Сегодня Брутян порадовала подписчиков новыми кадрами с малышом, который в столь раннем возрасте уже говорит на двух языках.
Подходя к припаркованному мотоциклу Микаэль произнёс: «Mika bike», после чего уже по-русски сказал «колесо», указывая на соответствующую деталь байка.
Ранее Прилучный и Брутян показывали, как чётко произносит слова их маленький сын. Видео было сделано в его день рождения.
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Подходя к припаркованному мотоциклу Микаэль произнёс: «Mika bike», после чего уже по-русски сказал «колесо», указывая на соответствующую деталь байка.
Ранее Прилучный и Брутян показывали, как чётко произносит слова их маленький сын. Видео было сделано в его день рождения.
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Анастасия Чинкова