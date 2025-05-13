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От рака скончался актер фильма «Убийцы цветочной луны» Сэмюэл Френч

Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)

Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)

Американский актер Сэмюл Френч ушел из жизни в больнице своего родного города Уэйко в штате Техас. Артист не смог победить рак. О трагедии сообщил режиссер его последнего фильма «Тропа» Пол Синакор.
«Сэмюэл был моим дорогим другом и невероятным актером. Он обладал актерским талантом, который проявлялся в каждом кадре — искренним, бесстрашным и живым. Он полностью отдавался работе, и это было заметно. Я глубоко опечален этой потерей и лишь хотел бы, чтобы он увидел финальную версию фильма», — отметил режиссер.

У партнера Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро в исторической драме «Убийцы цветочной луны» осталась жена Мелинда, которую он называл любовь всей своей жизни, и 12-летняя дочь Мэдисон Руби. Со слов Синакора, Френч всегда говорил о дочери с гордостью и нежностью.

Сэмюэл боролся с раком, который распространился по его телу за последние несколько лет. На своем последнем селфи от 23 апреля актер выглядел уставшим и изнуренным.

Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)


«Ставлю капельницу для столь необходимой гидратации», — подписал публикацию он.

В прошлом году Френч часто проходил оздоровление в наполненных минералами горячих источниках государственного парка Де Леон-Спрингс, а еще процедуры в инфракрасной сауне и гипербарическую оксигенотерапию.

2 августа Сэмюэл заявил о завершении карьеры после того, как 13 лет терпел регулярные унижения в индустрии.

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«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей
Четырехлетнюю двоюродную внучку Аллы Пугачёвой травят из-за родства с певицей
13 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Ровесники дразнят четырёхлетнюю двоюродную внучку певицы Аллы Пугачёвой. Девочку травят, высмеивая и показывая на неё пальцем.
Мать маленькой Аллы Гузель Пугачёва рассказала об инцидентах с дочерью в беседе с KP.ru.

По словам женщины, сначала девочку дразнили, но ничего обидного в её адрес сказано не было. Дети просто бегали и кричали «Алла Пугачёва». Четырёхлетняя родственница певицы ничего не понимала, а родители не стали обращать внимание на такие мелочи.

Однако теперь дошло до того, что девочку перестали брать на музыкальные конкурсы из-за родства с певицей.

«Не берут на некоторые конкурсы из-за фамилии и имени. А когда интересуешься, почему Аллы нет в списке участников, молчат. Есть у них какие-то негласные правила», – подчеркнула Гузель Пугачёва.
Родители не ставят цели, чтобы их дочь стала артисткой, но они видят, что у неё хорошо получается, и хотят развивать талант. Для этого же они отдали Аллу на фортепиано, что воспитывает в ней умение думать и анализировать, и на танцы, чтобы научиться работать в команде.

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Несложившаяся личная жизнь, обвинения в гомосексуализме* и длительная зависимость от препаратов. Куда пропал Александр Рыбак?
13 мая 2025, 12:57

Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Сегодня, 13 мая, исполняется 39 лет норвежско-белорусскому певцу, музыканту и скрипачу Александру Рыбаку. В 2009 году этот талантливый молодой человек покорил весь мир, став победителем международного музыкального конкурса «Евровидение».
После конкурса музыкант записал сольный альбом и какое-то время давал концерты в разных уголках мира, но в последнее время об артисте известно всё меньше. Как сложилась судьба скрипача и где он сейчас, читайте в материале «Радио 1».


Детство артиста


Александр Рыбак появился на свет 13 мая 1986 года в городе Минске. В семье, где рос мальчик, музыка была неотъемлемой частью жизни. Его мать, Наталья Валентиновна Рыбак, была профессиональной пианисткой и работала в отделе музыкальных программ Белорусского телевидения. Отец, Игорь Александрович Рыбак, был скрипачом и выступал в составе музыкального ансамбля в городе Витебск.

В формировании таланта Александра немалую роль сыграла его бабушка Мария Борисовна Савицкая. Она была преподавателем музыкального училища и начала заниматься с Александром музыкой, едва ему исполнилось два года. К пяти годам мальчик освоил игру на скрипке и фортепиано, а также научился танцевать, сочинять музыку и петь.

Когда Александру было четыре года, отцу предложили хорошую работу за границей, и семья перебралась жить в Норвегию. Детство музыканта прошло в коммуне Несодден под Осло. В учебном заведении Videregаende RUD он получил среднее образование в области музыки, танца и актёрского мастерства.

В возрасте 17 лет Рыбак стал обладателем стипендии от престижной музыкальной школы Meadowmount в США. Ежегодно эту стипендию получают не более трёх молодых музыкантов со всего мира.

«Евровидение-2009»


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В 2009 году конкурс проходил в Москве. Несколько ранее Александр Рыбак одержал победу в конкурсе молодых талантов Kjempesjansen с песней собственного сочинения «Foolin'», после чего был удостоин чести представлять Норвегию на международном песенном конкурсе.

Его авторская песня «Fairytale», исполненная под аккомпанемент скрипки, принесла исполнителю первое место с рекордным количеством баллов (387) за всю историю конкурса.

Взлет карьеры


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Буквально на следующий день после финала «Евровидения» артист обрёл бешеную популярность. Через месяц Александр Рыбак выпустил студийный альбом «Fairytales», за которым в магазинах выстраивались очереди. Начались гастрольные туры по разным странам, в одной России он в конце 2009 года дал концерты в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Также он стал участником программы «Минута славы» и выступил на Красной площади в Москве, где вместе с Алексеем Ягудиным представил символы зимних Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи.

В 2010 году Рыбак представил свой новый альбом под названием «No Boundaries». В 2011 году был выпущен альбом «Visa Vid Vindens Angar», а в 2012 году вышел диск «Christmas Tales», но ни один из этих альбомов не смог повторить успех «Fairytales».

Личная жизнь


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В свои 39 лет Александр Рыбак все еще не обрел своего личного счастья. В конце 2009 года российские СМИ писали о его нетрадиционной ориентации*, однако артист все слухи опроверг.

До участия в «Евровидении» артист был влюблен в скрипачку Ингрид Берг Мехус. Эти отношения прекратились в 2004 году по инициативе девушки. Как потом расскажет Рыбак легендарная песня «Fairytale» была написана именно ей.

В 2010 году начали ходить слухи об отношениях певца с Леной Майер, которая представляла Германию на конкурсе «Евровидение». Певица даже говорила о том, что планирует выйти замуж за своего избранника, но до свадьбы дело так и не дошло.

«Мы были вместе три года и четыре месяца. И в ближайшее время поженимся! Мы никогда не скрывали тот факт, что мы — пара», — заявила Лена на одной из пресс-конференций.

Позже Александр объяснил журналистам, что слова Майер о свадьбе были шуткой, вызванной обилием слухов.

В 2011 году у музыканта был роман со скрипачкой Марией Слингстад, но и эти отношения не получили развития. Артисты объяснили расставание тем, что их графики были слишком плотными и не позволяли им проводить время вместе.

Спустя шесть лет в сети появилась информация о новой возлюбленной Рыбака Джули. Пара познакомилась на интернет-площадке для знакомств. Артист посвятил избраннице композицию «I Came To Love You», но после кратковременного романа пара рассталась.

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Зависимость от препаратов


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Быстровозросшая популярность и плотный график работы подтолкнул артиста к употреблению снотворного и антидепрессантов. Александр Рыбак долгое время бесконтрольно принимал медикаментозные препараты, что привело к ухудшению состояния здоровья артиста. В 2020 году скрипач публично признался в своей зависимости.

«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни», — сообщал артист в подписчиками в сети.

Музыкант решил поделиться своим секретом, чтобы помочь тем, кто сталкивается с подобными трудностями. В том же году Рыбак отправился на лечение в США.

«Мои доктора говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком. В России у меня мечта есть — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова, погастролировать вместе», — делился певец в фильме МУЗ-ТВ «Песенка спета: хиты-убийцы» в 2022-м.

Как сейчас живет артист?


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В 2020 году Александр Рыбак поступил в Колумбийский колледж и за два года получил степень магистра в области музыки для кино. Артист открыл собственную музыкальную студию в Лос-Анджелесе и занимается написанием саундтреков к фильмам.


«Теперь мне не терпится поработать с талантливыми режиссерами по всему миру! С теми, кто любит красивые мелодии и, возможно, хочет добавить немного скандинавской атмосферы в свои фильмы. Я не тороплюсь, может пройти два года, а может, и 20 лет, прежде чем я внесу лепту в первый большой проект. Но в конце концов, произойдет волшебство», — цитирует артиста издание starhit.ru

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Леше Свику сделали экстренную операцию после кровотечения желудка
13 мая 2025, 12:51

Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)

На днях стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Леши Свика — 34-летнего исполнителя экстренно госпитализировали с желудочным кровотечением. Эту новость первой сообщила его супруга Ксения Ткачева.
На сегодняшний день известно, что артист перенес хирургическое вмешательство. Сейчас певец находится дома и проходит восстановление. Сам Свик вышел на связь с подписчиками, заверив, что реабилитация идет по плану.

Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.

«После празднования майских слегла я с температурой, через пару дней Эмилька (дочь) подцепила какую-то непонятную инфекцию. Моя девочка лежала пластом четыре дня. Далее с теми же симптомами снова слегла я, после — моя сестра. А сегодня Леху забрала скорая, его положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — поделилась 27-летняя Ксения в соцсетях.

Напомним, ранее пара переживала кризис в отношениях: после рождения дочери Ксения ушла от Свика, заявив о его изменах. Однако в 2025 году супруги воссоединились, начав публиковать совместные снимки и подтвердив, что смогли восстановить отношения.

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«У неё был миллион мужчин»: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл интимную правду о браке с певицей. Как жила солистка «Миража»
13 мая 2025, 12:42

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

Ирина Салтыкова когда-то начала свою сценическую карьеру в группе «Мираж». Но по-настоящему громкое имя артистка сделала себе в сольном плавании. Тогда же у неё появилась фамилия, под которой её знает вся страна — Салтыкова, доставшаяся от первого мужа, певца Виктора Салтыкова. Подробнее в материале «Радио 1».
Семейный союз принес в её жизнь не столько счастья, сколько испытаний. Общая дочь пошла по стопам родителей и тоже стала певицей, но сама Ирина отношения с Виктором вспоминает без тепла — кажется, бывшие супруги до сих пор не могут найти общий язык.

От гимнастки до студентки МГУ


Будущая звезда появилась на свет 5 мая 1966 года в Северо-Задонске Тульской области. В семье всё было просто: отец — машинист, мать — воспитательница в детском саду. Маленькая Ира с детства занималась художественной гимнастикой, показывая отличные результаты.

После школы она поступила в строительный колледж, а затем переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Училась на экономическом факультете МГУ. Несмотря на склонность к точным наукам, работать по специальности не стала — устроилась секретарём.

Роковая встреча


Судьба изменилась в 1986 году после концерта группы «Форум», где солировал Виктор Салтыков. Молодые музыканты пригласили девушек из зала продолжить вечер. Ирина отказалась от букета, но приняла приглашение в ресторан. Их вечер закончился слезами при расставании — оба не могли сдержать эмоции.

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

Через некоторое время Виктор написал Ирине открытку, она приехала на его концерт, но связь вновь прервалась. Когда Салтыков приехал в Москву, Ирина сама набралась смелости и позвонила. С тех пор они больше не расставались. В 1987 году сыграли свадьбу, а вскоре у них родилась дочь — Алиса.

Любовь, алкоголь и развод


Их брак продлился восемь лет. Как вспоминает Ирина, счастливым был лишь первый год. Позже у Виктора начались проблемы с карьерой, и он стал пить. Салтыкова поставила ультиматум — или лечение, или развод. Салтыков ушёл, иногда звонил узнать о дочери — как правило, нетрезвым.

После его ухода у Ирины появился новый ухажёр, что не укрылось от Виктора. Он вернулся, и на время они снова стали семьёй, но проблемы не исчезли. Даже кодировка мужа не спасла: алкоголь снова взял верх, начались сцены ревности и рукоприкладство. Когда Ирина подала на развод, оказалось, что у Виктора уже была беременна другая женщина — его будущая жена.

На тот момент Ирина переживала тяжёлый период: смерть отца, болезнь, о которой она предпочла больше не распространяться. Несмотря на всё это, она нашла в себе силы не возвращаться к прошлому.

Из бизнеса — на сцену


Салтыкова начала карьеру в «Мираже» вместо Натальи Ветлицкой, но продержалась там недолго — из-за семейных проблем. Бросив сцену, она попробовала себя в бизнесе, но прогорела. Тогда вернулась к музыке.

В 1994 году выпустила песню «Отпусти меня», затем — «Серые глаза», написанную Олегом Молчановым, ранее сотрудничавшим с Ветлицкой. Салтыкову тут же начали с ней сравнивать. Ирина вспоминала. что Ветлицкая перестала с ней здороваться.

Позже вышел хит «Голубые глазки», а альбом «Алиса» певица посвятила дочери. Композиции стали мягче, трогательнее — особенно «Белый шарфик» и «Бай-бай».

Салтыкову стали звать в кино. Она снялась в «Брат 2» и «Русском спецназе». Однако в начале 2000-х её карьера пошла на спад.

Ирина Салтыкова на съемках фильма «Брат 2»(Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

После славы и громких романов


После развода певица больше не выходила замуж. Личная жизнь была насыщенной: её партнёром стал наркоман, потом — хоккеист Павел Буре, который, по слухам, изменял ей с фанатками. Был и бизнесмен Александр Карманов, теперь уже муж Ольги Орловой. Сам Салтыков язвительно комментировал прошлое Ирины: «У неё был миллион мужчин».

Сейчас Ирина редко появляется в новостях — разве что по скандальным поводам. Так, в 2024 году она резко высказалась в адрес Виктории Бони на шоу «Злые языки», а на премии «Муз-ТВ» публично обвинила Ольгу Бузову в плагиате.

Единственное, что действительно дорого для Салтыковой — это её дочь. Алиса, выступающая под сценическим псевдонимом Salt, продолжила семейную музыкальную традицию. С Виктором Салтыковым она не общается — он благодарен другой женщине, фанатке, которая, по его словам, «вытащила его из ада».

Дочь Ирины Салтыковой Алиса (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

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Отношения с Ольгой Бузовой, развод и депрессия: как живет и выглядит Роман Третьяков спустя 20 лет после «Дома-2»
13 мая 2025, 12:35

Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)

Он вошёл в телевизионную историю как один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2». Но, как сам признаётся, его до сих пор чаще называют не по имени, а как «бывшего Бузовой». И это, несмотря на то, что Роман Третьяков давно стал другим человеком: отец, бывший муж, стендап-комик, студент журфака и человек, который публично отрёкся от телестройки. «Радио 1» расскажет, как складывалась его жизнь после проекта.

Биография Романа Третьякова: детство и юность


Роман Третьяков родился 8 июня 1980 года в Таганроге. Отец был военным, поэтому детство будущей телезвезды прошло в постоянных переездах — от гарнизона к гарнизону. Семья обосновалась в городе Арамиль под Екатеринбургом, но к 15 годам Роман сменил пять мест жительства.

Сначала Роман мечтал пойти по стопам отца и служить стране, но взрослея, всё чаще задумывался о другой судьбе — публичной, творческой.

Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)

Первые шаги к сцене


Ещё в школе начал вести школьное радио, а после поступил в радиотехнический ВУЗ. Правда, точные науки быстро наскучили. Спасением стал КВН — сначала писал шутки, затем сам выходил на сцену. Артистизм, чувство юмора и страсть к сцене помогли ему пробиться — в 2002 году команда из Таганрога впервые появилась в эфире федерального канала.

«Дом-2»: харизма, драмы и роман с Бузовой


В 2004 году Третьяков пришёл на кастинг нового телешоу «Дом-2» и сразу же выделился. В эпоху «брутальных мачо» на проект зашёл худощавый 164-сантиметровый парень, но с мощной харизмой и чувством юмора. Он быстро стал узнаваемым лицом проекта.

Он быстро стал одним из главных персонажей шоу, несмотря на прозвище «злобный карлик». Его помнят за шутки, энергию и конфликты. Стычки с другими участниками — Сергеем Палычем, Чуевым, Меньщиковым — регулярно попадали в эфир.

Первой его экранной пассией стала Елена Беркова. На тот момент никто ещё не знал о её карьере в фильмах для взрослых. Отношения закончились после того, как Роман узнал о её прошлом.

«Я, конечно, счастлива, что он со мной тогда не ушёл, и что на него также не потрачено больше времени, чем можно было. Больше чем два месяца было бы чересчур», — вспоминала Беркова.

Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)

Затем на проект пришла Ольга Бузова. Их союз долго считался самым крепким на шоу: между ними завязался роман, за которым наблюдала вся страна. Именно они были главными претендентами на дом, который изначально должен был стать наградой победителям. Однако планы продюсеров изменились.

«Изначально проект собирались завершить через три месяца и вручить самой крепкой паре ключи от недвижимости. И вот срок подходит к концу, у меня есть молодой человек, а нам объявляют, что проект продлили. Так я лишилась того дома. Но своего молодого человека я тогда очень любила, я всегда люблю искренне и сильно. У него сейчас все хорошо. Честно сказать, я ему за многое благодарна», — рассказала Бузова.

Они стали ведущими, написали книгу «Роман с Бузовой», выпускали мерч и почти три года были вместе. Но в 2007-м отношения закончились.

«Я очень долго оставалась там ради него, потом у меня появился молодой человек за периметром. И он мне сказал: "Что за бред? Все. Ты моя, мы в отношениях". Ради меня он приехал из Санкт-Петербурга в Москву, снял нам квартиру. Я потихонечку перевозила вещи. Прихожу к продюсерам и говорю: "Знаете, ребят, я пошла. Не могу, не хочу, у меня отношения". Нас всегда пытались останавливать, потому что рейтинговый участник. Это нормально, это бизнес», — призналась Бузова в интервью Ляйсан Утяшевой.

Роман покинул проект в августе того же года — по решению продюсеров из-за нарушений правил.

Ольга Бузова и Роман Третьяков (фото: РИА Новости / Алексей Панов)

После «Дома-2»: подработка и стендап


После ухода с проекта Третьяков столкнулся с резкой потерей популярности. Съёмки закончились, а ярлык «парня из реалити» остался. В 2008 году мелькнул в ситкоме «Счастливы вместе», но дальше дела с кино не пошли. На фоне этого у него началась депрессия.

Затем стал работать ведущим на корпоративах и свадьбах, по слухам, брал около 40 тысяч рублей за мероприятие. Параллельно начал пробовать себя в стендапе. В 2015 году Романа пригласили поработать над музыкальным оформлением казахского сериала «Жибек».

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Затем решил получить высшее образование на факультете журналистики МГУ. Писал статьи, выступал с текстами и снова вернулся в стендап. В 2016-м стал участником фестиваля, после чего попал в телешоу «Открытый микрофон», а затем и в программу «StandUp на ТНТ».

Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)

Личная жизнь: женитьба, развод и сын


В 2008 году Роман женился на модели Светлане Соколовой. Они познакомились в самолете. В 2009-м у них родился сын Никита. Но уже в 2011-м пара развелась.

Экс-супруга вспоминала, что за образом весельчака скрывался тиран. Третьяков страдал от нереализованности, срывался на семье.

С тех пор ему приписывали кратковременные романы, но никаких подтверждений он не давал. После развода они общаются только по вопросам сына.

Роман Третьяков сегодня: вечный «бывший»


В 2020 году «Дом-2» был снят с эфира ТНТ, и тогда Роман снова оказался в центре внимания.

«Почему новость о закрытии "Дом-2" рождает ощущение двойственности? Почему радостно и грустно одновременно? Совершенно очевидно, если программа идёт много лет, то для многих это что-то большое и ценное. Грустно от того, что пока проект шёл, я, в своей взрослой жизни, был лишь аватаром того молоденького паренька, который среди деревянных домиков "строил любовь". У меня закончится юность, а у вас возможность погружаться в чужие ошибки», — заявил Роман.

Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)

Весной 2024-го в соцсетях завирусился фрагмент выступления Романа, где он с юмором пожаловался на вечную ассоциацию с Бузовой.

«Мне 43 года. Мне кажется, что я сдохну, а у меня на могиле напишут "здесь лежит бывший Бузовой". Самое отвратительно, что это могилка "бывший Бузовой" будет братской: там уже Тарасов, Дава, я. Уверен, у нас могильщик весёлый будет, который скажет: "А давайте их по росту положим"», — пошутил Третьяков.

К 20-летию «Дома-2» он дал несколько интервью, но ясно дал понять: возвращаться в шоу — не его путь.

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