От рака скончался актер фильма «Убийцы цветочной луны» Сэмюэл Френч

Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)
Американский актер Сэмюл Френч ушел из жизни в больнице своего родного города Уэйко в штате Техас. Артист не смог победить рак. О трагедии сообщил режиссер его последнего фильма «Тропа» Пол Синакор.
«Сэмюэл был моим дорогим другом и невероятным актером. Он обладал актерским талантом, который проявлялся в каждом кадре — искренним, бесстрашным и живым. Он полностью отдавался работе, и это было заметно. Я глубоко опечален этой потерей и лишь хотел бы, чтобы он увидел финальную версию фильма», — отметил режиссер.
У партнера Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро в исторической драме «Убийцы цветочной луны» осталась жена Мелинда, которую он называл любовь всей своей жизни, и 12-летняя дочь Мэдисон Руби. Со слов Синакора, Френч всегда говорил о дочери с гордостью и нежностью.
Сэмюэл боролся с раком, который распространился по его телу за последние несколько лет. На своем последнем селфи от 23 апреля актер выглядел уставшим и изнуренным.
Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)
«Ставлю капельницу для столь необходимой гидратации», — подписал публикацию он.
В прошлом году Френч часто проходил оздоровление в наполненных минералами горячих источниках государственного парка Де Леон-Спрингс, а еще процедуры в инфракрасной сауне и гипербарическую оксигенотерапию.
2 августа Сэмюэл заявил о завершении карьеры после того, как 13 лет терпел регулярные унижения в индустрии.
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