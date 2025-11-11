«Теперь нас трое»: Анна Заворотнюк воссоединилась с мужем в Дубае

11 ноября 2025, 22:44

Анна Заворотнюк вернулась в ОАЭ к супругу спустя более чем полгода

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк сообщила, что вновь находится вместе с супругом в Дубае.





В своём блоге дочь покойной Анастасии Заворотнюк поделилась снимком с улиц солнечного эмирата.





«Возвращение спустя 7 месяцев. И теперь нас трое», — написала она.