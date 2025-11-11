«Теперь нас трое»: Анна Заворотнюк воссоединилась с мужем в Дубае
Анна Заворотнюк вернулась в ОАЭ к супругу спустя более чем полгода
Анна Заворотнюк сообщила, что вновь находится вместе с супругом в Дубае.
В своём блоге дочь покойной Анастасии Заворотнюк поделилась снимком с улиц солнечного эмирата.
«Возвращение спустя 7 месяцев. И теперь нас трое», — написала она.Звезда отметила, что рада тёплому климату и встрече с мужем.
Анна несколько лет жила в ОАЭ, где работает её супруг — бизнесмен Тимур Исмаилов. Пара познакомилась во время учёбы в Нью-Йорке. После смерти матери Анна вернулась в Россию, где провела последние месяцы беременности и родила сына.
Некоторое время семья жила в подмосковном Крекшино рядом с домом бабушки Валентины и отчима, фигуриста Петра Чернышёва.