Йоханссон возвращается в супергеройский мир: актриса снимется в продолжении «Бэтмена»

Скарлетт Йоханссон присоединится к Роберту Паттинсону в новом «Бэтмене»
Скарлетт Йоханссон близка к финальному соглашению о съёмках в продолжении фильма «Бэтмен», где её партнёром станет Роберт Паттинсон. Об этом сообщает Hollywood Reporter.



Если сделка будет официально заключена, съёмки стартуют уже в следующем году. Однако сначала актриса планирует завершить работу над проектом «Изгоняющий дьявола», на который подписала контракт недавно, а затем перейдёт к «Бэтмену».

Изначально премьера продолжения была назначена на октябрь 2025 года, затем её перенесли на 2 октября 2026-го, а сейчас — на 1 октября 2027-го. Пока неизвестно, удастся ли соблюсти эти сроки, и фанатов франшизы может ожидать очередная переноска даты релиза.

Йоханссон вернётся в киновселенную Marvel спустя четыре года после своего ухода, что делает её появление в новом супергеройском проекте особенно ожидаемым.

