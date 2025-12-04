Йоханссон возвращается в супергеройский мир: актриса снимется в продолжении «Бэтмена»

04 декабря 2025, 22:48

Скарлетт Йоханссон присоединится к Роберту Паттинсону в новом «Бэтмене»

Скарлетт Йоханссон (Фото: Instagram* / @scarlettjohanssonfans03)

Скарлетт Йоханссон близка к финальному соглашению о съёмках в продолжении фильма «Бэтмен», где её партнёром станет Роберт Паттинсон. Об этом сообщает Hollywood Reporter.