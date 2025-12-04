Йоханссон возвращается в супергеройский мир: актриса снимется в продолжении «Бэтмена»
Скарлетт Йоханссон близка к финальному соглашению о съёмках в продолжении фильма «Бэтмен», где её партнёром станет Роберт Паттинсон. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Если сделка будет официально заключена, съёмки стартуют уже в следующем году. Однако сначала актриса планирует завершить работу над проектом «Изгоняющий дьявола», на который подписала контракт недавно, а затем перейдёт к «Бэтмену».
Изначально премьера продолжения была назначена на октябрь 2025 года, затем её перенесли на 2 октября 2026-го, а сейчас — на 1 октября 2027-го. Пока неизвестно, удастся ли соблюсти эти сроки, и фанатов франшизы может ожидать очередная переноска даты релиза.
Йоханссон вернётся в киновселенную Marvel спустя четыре года после своего ухода, что делает её появление в новом супергеройском проекте особенно ожидаемым.
