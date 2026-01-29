Иосиф Пригожин назвал советских артистов, которые плагиатили западные треки

29 января 2026, 17:29

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Многие российские музыканты перенимали музыкальные фрагменты и идеи у зарубежных коллег. Некоторые даже самые известные хиты отечественного производства имеют общие черты с мировыми композициями. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал Иосиф Пригожин.





Продюсер утверждает, что в музыкальных произведениях советской эпохи можно обнаружить элементы западного влияния. По его мнению, успешные мировые хиты часто становятся источником вдохновения для создания новых треков с традиционными звуками.



Такая практика обусловлена коммерческими интересами, поскольку ностальгия привлекает значительную аудиторию и приносит хороший доход. Это побуждает многих исполнителей создавать композиции, основанные на знакомых мелодиях, пояснил Пригожин.





«Давайте вспомним всемирно известный хит от Haddaway “What is Love” и песню Лады Дэнс “Танцы у моря” — там просто один мотив, если поочередно включать одну и вторую песню, то не сразу поймешь, где оригинал. Есть предположение, что наши повторили за западными коллегами. Кто-то считает, что даже Тальков грешил подобным — в песне “Я вернусь” есть отсылки к чужому творчеству, не помню, какого характера там заимствование, но тоже вроде мотив идентичен», — заключил он.