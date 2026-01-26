Иосиф Пригожин объяснил, чем Стас Михайлов отбил желание поклонниц слушать его

26 января 2026, 17:37

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певец Стас Михайлов потерял интерес самой преданной публики из-за однообразного репертуара и отсутствия новизны в своем творчестве. Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.





По его словам, исполнитель достиг пика своей популярности в десятые годы, когда его песни звучали повсюду. Продюсер подчеркнул, что период с 2009 по 2013 годы стал для Михайлова золотым.





«Его хиты звучали везде. Это был самый высокооплачиваемый артист России. За один концерт он зарабатывал свыше 100 тысяч евро. С ним мало кто мог сравниться. Но аудитория не любит, когда артист тормозит в развитии. К сожалению, многие устали от однобразного реперутара. Даже самым преданным поклонницам приелись одни и те же песни, потому что время идет, жизненные обстоятельства меняются, а Михайлов как пел о несчастной любви, так и продолжает», — отметил Пригожин.