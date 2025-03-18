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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Иосиф Пригожин пообещал заплатить тренеру миллион рублей, если она посадит его на шпагат

Иосиф Пригожин пообещал заплатить тренеру миллион рублей, если она посадит его на шпагат

Иосиф Пригожин заплатит миллион рублей тренеру, если она посадит его на шпагат
Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин решился на необычный эксперимент. 55-летний продюсер готов заплатить круглую сумму тренеру за одно достижение в спорте.
Певица Валерия ежедневно занимается спортом, поэтому находится в отличной форме. Даже во время гастролей артистка находит время для физической активности, чего не скажешь о её супруге, который так и не приучил себя к регулярным нагрузкам. Пригожин восхищается Валерией, но присоединяться к ней не спешит.

Однако накануне продюсер опубликовал неожиданное видео, на котором предстал в спортивном костюме рядом с тренером Самирой Мустафаевой. Иосиф спросил, хочет ли девушка заработать один миллион рублей, на что получил утвердительный ответ.

«Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам один миллион рублей», – предложил пари шоумен.
После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.

Видео прокомментировала Валерия, которая написала, что совершенно не переживает за семейный бюджет. Слова она дополнила смеющимися смайликами.

Поддержали Пригожина бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня и оперный певец Ильдар Абдразаков.

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Мария Захарова высказалась об отмене Лолиты в шоу-бизнесе
18 марта 2025, 08:51

Лолита Милявская (Фото: Telegram-канал @lolitamilyavskaya)

После нашумевшей голой вечеринки в декабре 2023 года, которая негативно сказалась на репутации многих известных личностей, включая певицу Лолиту, артистка вновь начинает восстанавливать свою карьеру. Об этом пишет «StarHit».
В течение прошлого года концерты Лолиты часто отменялись, а она сама сосредоточилась на домашнем хозяйстве и времени, проведенном с близкими, включая дочь и маму.

В своём блоге Лолита делилась мыслями о том, как стала «пенсионеркой» и домохозяйкой, шутя, что её квартира «написала в небесную канцелярию», чтобы лишить её концертной работы. Однако сейчас дела 61-летней звезды начинают налаживаться.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, высказала своё мнение о возвращении Лолиты в эфире проекта Георгия Иващенко «ШБ-шоу» на Russian MusicBox во время премии «Виктория». Она отметила, что артистка уже появлялась в программе Владимира Соловьева и подчеркнула, что у Лолиты могут быть разные этапы в карьере.

Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству шоу
18 марта 2025, 05:33

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству и подготовке шоу. Об этом пишет РИА Новости.
«Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу», — сообщает агентство.

Телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта прошлого года. Основной деятельностью является производство шоу, концертов, а также театральных, оперных и танцевальных постановок. ИП находится в 7—м округе французской столицы, недалеко от здания Национального собрания в Париже.

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«Артист с характерным звучанием»: Киркоров почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
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#шоу
#артист
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#ип
#париж
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«Артист с характерным звучанием»: Киркоров почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
Киркоров: почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
18 марта 2025, 04:35

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)

По словам певца Филиппа Киркорова, он практически сразу узнал Ольгу Серябкину на шоу «Маска». Об этом артист написал в своем telegram-канале.
«Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — похвалил Киркоров Серябкину.

Ранее «Радио 1» писало о разоблачении Ольги Серябкиной на шоу «Маска». Артистка скрывалась под маской Богомола. До нее проект покинули Агата Муцениеце, скрывающаяся под образом Коровки, и Эльдар Джарахов в маске Капибары.

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#маска
#артист
#киркоров
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«Не дождетесь, дорогие друзья»: Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни
Евгений Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни
18 марта 2025, 01:48

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Евгений Петросян опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни. Информация о том, что артист плохо себя чувствует не соответствует действительности.
«Дошел слух до меня, что, дескать, я в марте отменил все свои концерты, себя плохо чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит! Если я даже и помру, вы все равно будете меня еще долго-долго слушать», — передает слова Петросяна «7 Дней».

Артист отметил, что в момент записи видеообращения он сидит на репетиции, а уже на следующий день ему предстоит шестичасовая съемка.

Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта из-за желудочно-кишечного кровотечения в Боткинскую больницу. Юморист столкнулся с осложнением после недавно перенесенной операции. В результате артист попал в реанимацию.

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#артист
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#болезнь
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«Мне все равно на деньги»: Баста заявил, что не умеет говорить «нет» жене и дочкам
Рэпер Баста заявил, что любит баловать жену и дочерей
17 марта 2025, 21:48

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Инстаграм* @bastaakanoggano)

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал про отношения с женой. Выяснилось, что исполнитель любит побаловать ее. Об этом он объявил в интервью с блогером Надеждой Стрелец.
Баста обратил внимание, что ему нравится, что супруга умеет отстаивать мнение. Чтобы порадовать вторую половинку, Василий готов отдать любые деньги. То же самое он может сказать и про дочек. Артист счастлив, что он способен баловать своих родных.

«Мне все равно на деньги, если есть возможность сделать хорошо — я с радостью это делаю. Все, что она захочет. Я никогда в жизни не говорил нет. Наоборот, я радуюсь, что у моих девочек есть возможность так жить», — признался Вакуленко.

Еще Баста высказался про супружескую неверность. По его мнению, мужчин, которые не изменяют, осталось мало. Рэпер назвал их вымирающим видом.

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