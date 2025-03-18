Иосиф Пригожин пообещал заплатить тренеру миллион рублей, если она посадит его на шпагат

Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)
Иосиф Пригожин решился на необычный эксперимент. 55-летний продюсер готов заплатить круглую сумму тренеру за одно достижение в спорте.
Певица Валерия ежедневно занимается спортом, поэтому находится в отличной форме. Даже во время гастролей артистка находит время для физической активности, чего не скажешь о её супруге, который так и не приучил себя к регулярным нагрузкам. Пригожин восхищается Валерией, но присоединяться к ней не спешит.
Однако накануне продюсер опубликовал неожиданное видео, на котором предстал в спортивном костюме рядом с тренером Самирой Мустафаевой. Иосиф спросил, хочет ли девушка заработать один миллион рублей, на что получил утвердительный ответ.
Видео прокомментировала Валерия, которая написала, что совершенно не переживает за семейный бюджет. Слова она дополнила смеющимися смайликами.
Поддержали Пригожина бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня и оперный певец Ильдар Абдразаков.
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Однако накануне продюсер опубликовал неожиданное видео, на котором предстал в спортивном костюме рядом с тренером Самирой Мустафаевой. Иосиф спросил, хочет ли девушка заработать один миллион рублей, на что получил утвердительный ответ.
«Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам один миллион рублей», – предложил пари шоумен.После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.
Видео прокомментировала Валерия, которая написала, что совершенно не переживает за семейный бюджет. Слова она дополнила смеющимися смайликами.
Поддержали Пригожина бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня и оперный певец Ильдар Абдразаков.
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Анастасия Чинкова