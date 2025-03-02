«Прячем»: Иосиф Пригожин отрывается с домработницей, пока Валерии нет дома

Филипп Киркоров, в отличие от многих звёзд, не только не боится менять внешность с помощью пластической хирургии, но и не стыдится в этом признаваться. Певец утверждает, что лёг под нож ради поклонников, поскольку его работа обязывает быть красивым и привлекательным.