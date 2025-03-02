«Прячем»: Иосиф Пригожин отрывается с домработницей, пока Валерии нет дома

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)
Валерия не только звезда на сцене, но ещё и хорошая хозяйка. Каждое утро она сама готовит завтрак себе и супругу.
Вот только продюсер не в восторге от кулинарных изысков, которые основаны на правильном питании. Иосиф Пригожин требует мяса и колбасы, а Валерия подаёт ему диетические блюда. К тому же, в холодильнике, по его заверению, шаром покати.
При этом певица добавила, что колбас и пельменей у них не найти, поскольку «отраву» супруги не едят.
На это заявление Пригожин лишь плотоядно облизнулся и раскрыл семейную тайну. Оказывается, домработница Анджела потворствует его страсти к вредной пище. Она балует его жареной картошкой с котлетами, пока Валерии нет дома. Заговорщики прячут запрещённую еду от артистки, которая заботится о здоровье супруга.
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«Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что это звезды в бедноте», – заявил Пригожин.В ответ на это Валерия поспешила не согласится с мужем и подчеркнула, что в холодильнике есть котлеты, пюре, буженина из индейки, отварные яйца, тефтельки на пару, гречка, овощи и фрукты.
При этом певица добавила, что колбас и пельменей у них не найти, поскольку «отраву» супруги не едят.
На это заявление Пригожин лишь плотоядно облизнулся и раскрыл семейную тайну. Оказывается, домработница Анджела потворствует его страсти к вредной пище. Она балует его жареной картошкой с котлетами, пока Валерии нет дома. Заговорщики прячут запрещённую еду от артистки, которая заботится о здоровье супруга.
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Анастасия Чинкова