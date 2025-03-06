«Она имеет право»: Пригожин вступился за Глюкозу после обвинений в наркомании

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)
Странное поведение Глюкозы на попавшем в сеть видео, после которого ее начали обвинять в употреблении наркотиков, может оказаться лишь попыткой как можно громче пропиарить новый альбом. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, дело также может быть в том, что после летнего скандала в Красноярске прошло не так много времени, и певица все еще переживает сильный стресс.
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«Да, возможно, поведение Глюкозы вызывает возмущение и удивление у некоторых, но почему люди всегда спешат всех записывать в наркоманы? Она живой человек, имеет право реагировать на любые явления так как считает нужным, она не должна отчитываться ни перед кем за свои поступки, если, конечно, это не связано с нарушением закона», — возмутился Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем представители певицы, отмечает ОСН, отказались давать какие-либо комментарии о распространяющемся в интернете видео.
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Данил Пономарев