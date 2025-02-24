Иосиф Пригожин раскрыл, увидят ли поклонники Валерию на сцене после завершения карьеры

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @iosifprigozhin)
Певица Валерия планирует завершить карьеру и покинуть сцену. О причинах рассказал ее супруг продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее Пригожин заявлял, что Валерия решила готовиться к выходу на пенсию. Совсем скоро 56-летняя певица выпустит свой последний альбом и планирует через три года завершить концертную деятельность.
При этом он уточнил, что Валерия серьезно намерена завершить карьеру, однако поклонники все же смогут увидеть певицу на большой сцене, но сольных концертов и гастрольных туров действительно больше не будет.
По словам Пригожина, Валерия давно хотела покинуть эстраду, но каждый раз ее останавливали какие-то интересные проекты. Теперь же времена изменились, и уже пора освободить место новому поколению артистов.
Теперь же, добавил Пригожин, Валерия сможет все свое свободное время посвящать любимой семье.
Выход последнего альбома Валерии назначен на апрель. Ко дню рождения исполнительница представит новый сборник песен, получивший название «Исцелю».
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«Больше 30 лет работы на сцене – это непросто. За это время Валерия преобразилась, стала другой. Но у нее есть золотое правило: уходить на пике. Никто не хочет наблюдать за стареющими артистами, которые кое-как попадают в ноты. А в нашей стране многие любят прощаться и объявлять о завершении карьеры, но потом дальше мучить людей», — рассказал Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом он уточнил, что Валерия серьезно намерена завершить карьеру, однако поклонники все же смогут увидеть певицу на большой сцене, но сольных концертов и гастрольных туров действительно больше не будет.
По словам Пригожина, Валерия давно хотела покинуть эстраду, но каждый раз ее останавливали какие-то интересные проекты. Теперь же времена изменились, и уже пора освободить место новому поколению артистов.
«Валерия внесла огромный вклад в развитие современной российской музыкальной эстрады. Ее имя вписано в историю, а что еще нужно для творческого человека», — считает продюсер.
Теперь же, добавил Пригожин, Валерия сможет все свое свободное время посвящать любимой семье.
Выход последнего альбома Валерии назначен на апрель. Ко дню рождения исполнительница представит новый сборник песен, получивший название «Исцелю».
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Элина Позднякова